Karbonmonoksit Uyarısı

Malatya’da aynı gün 3 ayrı yerde 14 kişinin şiddetli rüzgar nedeniyle çekmeyen bacalardan dolayı karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri üzerine, belediye vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediyenin konuya ilişkin bülteni şöyle:

“Malatya Belediyesi karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.

Malatya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kış mevsiminin başlaması ve özellikle lodos nedeniyle son günlerde ilimizde de karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme vakalarının görüldüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Ülkemiz genelinde ve ilimizde yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl yüzlerce vatandaşımız soba, kombi ve şofben kullanımından dolayı oluşan ve bacalardan gitmeyip ortamda biriken karbonmonoksit (CO) gazından zehirlenmektedir.

Yanmanın tam olmadığı, başka bir deyişle yakıtlarda bulunan karbonun, karbondioksite tam olarak çevrilmemesi nedeniyle, oldukça zehirli bir gaz olan olan karbonmonoksit (CO) gazı meydana gelmekte ve buna bağlı olarak da zehirlenmeler olmaktadır.

Kokusuz, renksiz, tatsız bir gaz olan karbonmonoksitten kaynaklanan zehirlenmelere, uykuda iken farkına varılması oldukça güçtür. Evlerimizde yakıt olarak fazla miktarda is bırakan kömür gibi katı yakıtlar kullandığımızda 2 ayda bir, sıvı ve gaz gibi yakıtlar kullandığınız takdirde ise en az 3 ayda bir bacalarımızı temizlettirmeliyiz.

Zehirlenmelere neden olan karbonmonoksit kaynakları; Sobalardan Çıkan Gazlar, Doğalgaz Kombilerindeki Sızmalar, Lpgli Şofbenlerdeki Sızmalar, Otomobil Eksoz Gazları, Bacasız Isıtıcılar (Gazlı Sobalar, Lpg Tüplü Isıtıcılar), Sigara Dumanları, Vb.

Zehirlenmeye uğramamak için alınması gereken tedbirler ise;

 Sobalar kurulmadan önce mutlaka bacalar temizlettirilmeli ve çekişleri kontrol edilmelidir.

 Bacaların standartlara uygun olduğundan şüphe ediliyorsa alçak basınçlı (lodoslu) havalarda soba yakılmamalıdır.

 Müstakil bacalara kesinlikle birden fazla bağlantı yapılmamalıdır.

 Borular en uygun mesafeden (kısa) bacaya bağlanmalı, Yatak odası, Banyo, Mutfak, gibi yerlerden ısınma amaçlı olarak geçirilmemelidir.

 Pencere ve Duvar delinerek yapılan bacalar çabuk soğuduğu için yalıtılması gerekmektedir. Aksi takdirde soğuyan baca gazı içindeki su buharı yoğunlaşır ve bacaların çekişi azalır.

 Yangın emniyeti için bacaların çatının mahyasından en az 50  80 cm yükseklikte olması sağlanmalıdır. İdeal yanma için baca yüksekliği en az 3,5, en fazla 5 metre yükseklikte olmalıdır.

 Bacalara; yağmur, kuşlar, ağaç yaprakları, vb. gibi maddelerin girmemesi için mutlaka başlık konulmalıdır.

 Yatak odalarına soba kurulmamalı, soba kurulu olan yerlerde gece yatılmamalıdır.

 Soba kurulu olan alanlar sık, sık havalandırılmalıdır.

 Soba boruları ayda bir kez mutlaka temizlenmelidir.

 Baca çekişinin zayıflamaması için sobalar aşırı doldurulmamalıdır.

 Soba tutuşturulurken linyit ve benzeri kömürlerin üstten yanması sağlanmalı, Alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artmaktadır. (kok kömürleri alttan yakılabilir.)

 Sobada Kömür tutuşturulurken üzerine az miktarda kâğıt veya karton bunların üzerine kolay yanan çıralar veya odun konulmalıdır.

 Sönmekte olan sobaya yanmanın devam etmesi için az, az yakıt konarak hava ile yanması sağlanmalıdır. (Çok konan kömür gibi yakıtlar sobanın boğulmasına sebebiyet verir ve yanmayan partiküller çoğalarak karbon monoksit gazı oluşur.)

 Baca başlarına, Baca şapkası, T baca veya baca fırdöndüsü takılmalıdır.

 Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır.

 Kullanılan yakıtların standartlara uygunluğu araştırılmalı kaliteli kömürler kullanılmalı, kalitesiz kömür kullanılmamalıdır.

 Doğal gaz kullanan evlerimizde menfez bacaları kapatılmamalıdır,

 Şofbenler, banyo gibi kapalı ve havalandırması az olan yerlere kurulmamalı, Şofben kurulu Ortam sürekli havalandırılmalı atık gaz borusu çekimi güçlü olan bir bacaya verilmelidir.

 Karbon monoksit gazı motorların ekzos gazlarında da bulunmakta olup, araçlarımızı kapalı ortamlarda çalıştırmamalıyız.