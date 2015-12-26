Kardan Sonra Fırtına Geldi!

Malatya’nın Pütürge ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ahırların çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı. Yıkılan duvarların altında kalan hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örnek köyünde gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle S.S. Örnek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ait ahırlar büyük zarar gördü. Fırtınadan dolayı 4 ahırdan 2’sinin çatıları uçtu, birinin duvarları yıkıldı. 200 inek ve 35 buzağının bulunduğu ahırda hayvanlar telef olmaktan Pütürge Kaymakamı Mustafa Irmak’ın gayretleri sayesinde kurtarıldı. Kaymakam Irmak’ın talimatıyla köye gelen kepçe ve greyderler, hayvanları kurtararak başka ahırlara nakletti.