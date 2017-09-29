“Kardeş Olarak Yaşamaya Devam Edeceğiz”

Muharrem Ayı dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesi’nin Dilek Mahallesi’nde düzenlenlediği ‘Yas-ı Matem’ programında toplumsal huzur, barış ve dayanışma mesajları verildi. Engüzekliler Cem Evinde düzenlenen programa; Vali Ali Kaban, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, Enzekler Dernek Başkanı Zeynel Doğan, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli tarafından okunan yemek duasından sonra iftar programının açılış konuşmasını yapan Enzekler Dernek Başkanı Zeynel Doğan, “Kardeşlik ve barış rüzgârına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde toplumsal huzur ve kardeşliğimizin kuvvetlenmesi adına bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç kimse bizim inancımız, bizim ırkımız, bizim kültürümüz, bizim dinimiz sizinkinden daha üstün deme hakkına sahip olmamalıdır. Burada yaşanan birlik ve beraberliğin başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada yaşanmasını diliyoruz. Sevgi, saygı, hoşgörü içerisinde birbirimize davranırsak o zaman ancak iri oluruz, diri oluruz” diye konuştu.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, “Kerbela’da Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ile aile fertlerinin büyük bir bölümü hunharca katledildi. Hz. Hüseyin ile Ehli Beytin katline sebep olan o günün sözde Halifesinin ismini bu nezih ortamda zikretmeyeceğim ancak lanet olsun demek istiyorum. Kerbela zulmüyle birlikte 10 Muharrem’in mana ve anlamı değişmiş, günümüze kadar bir matem günü olarak gelmiştir. Hz. Hüseyin ve aile efradı Peygamber Efendimizin sevgili torunları ise, cennetle müjdelenenlerden ise, ‘Hüseyin’i seven beni sever, beni seven Allah’ı sever’ demişse Peygamber Efendimiz, keza Kur’ân’ı Kerim’in Şura Suresi 23. ayetinde “Ben sizi hidayete davet ettiğim için hiçbir ücret istemiyorum. Ancak yakınlarıma (Ehl-i beytime) muhabbet etmenizi isterim’ diye emretmektedir. Eğer böyle bir aile var ise Kerbela’da şehit düşen Hz. Hüseyin ve aile efradı için sevgimizi, saygımızın bir parçası olarak matem tutmamızda elbette ki yadırganmamalıdır. Alevisiyle Sunnisiyle birbirimizi daha fazla kucaklamamız gereken bir dönemdeyiz. Bizleri iftar sofrasında ağırlayan, birlik ve beraberliğimizin daha fazla güçlenmesine vesile olacak bu güzel ortamı hazırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz’da konuşmasında, “Binlerce yıl öncesinde öyle bir acı yaşanmış ki binlerce yıldır bunun matem yası tutuluyor ancak bu kin ve nefret duygusuyla değil, sevgi ve hoşgörü, kendi içinde bu yası yaşayan bir anlayışla devam ediyor. Anadolu toprakları, Anadolu erenleri tarafından ekilen sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik topraklarıdır. Yunus Emre’lerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Mevlana’ların bu topraklara ekmiş olduğu hoşgörüyü, ‘ incinsende incitme’ diyerek bugünlere taşıdığınız için hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Enzekler Dernek Başkanı Zeynel Doğan’a teşekkür ediyorum. Bugün bizleri bir araya getiren Cenabı Allah’a binlerce kez hamd ediyoruz. Rabbim birliğimiz ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri İslamla şereflendiren, dünyaya Müslüman olarak gelmemizi sağlayan Allah’a binlerce kez şükürler olsun. Anadolu coğrafyası bütün zenginlikleriyle, bütün renkleriyle bir ve beraber olarak bu topraklara İslamiyeti getirmiştir, bu topraklara bizleri getirmiştir, bu topraklara Türkleri, Kürtleri, Arapları, Lazları, Çerkezleri, Alevileri, Sunnileri getirmiştir. Mevlana’lar, Hacı Bektaş-ı Veliler, Yunus Emre’ler bu topraklara sevgi ve hoşgörü tohumları ekmiştir. Allah’a şükürler olsun ki bu topraklar bize vatan kılınmıştır. Dört tarafı cennet olan vatan topraklarımız üzerinde operasyonlar, oyunlar, tezgâhlar ve planlar hiçbir zaman bitmedi, bundan sonrada hiç bitmeyecek. Ancak bizler bir ve beraber olursak, Hacı Bektaşı Veli’nin dediği gibi ‘Bir Olursak, İri Olursak, Diri Olursak’, kardeş olursak hiç kimsenin gücü bize yetmeyecektir” diye konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ise, “Muharrem Ayının ve düzenlenen iftar programının birlikteliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.

Malatya Vali Ali Kaban ise, “Kerbela’da yaşanmış olan bu hadise İslam tarihinin çok ciğer yakan bir hadisesidir, hakikaten ciğerleri parçalamıştır. Hiçbir ayırım yapmadan bütün İslam toprağında biraz insafı olan herkes bu olaydan dolayı çok büyük hüzün yaşamıştır, çok büyük acılar yaşanmıştır ve bu bir şekilde de ifade edilmiştir.

Muharrem ayı bizim tarihimizde hep güzel şeylerin tarihi idi, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinin Muharrem ayında gerçekleşmiş olması, Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiş olması, Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmış olması gibi güzel olayları anmak için kutlama anlamında gerçekleştirilirdi.

Kerbela olayından sonra bir hüzün zamanına dönüştü, bu kötü olayın hiçbir savunulacak tarafı yoktur. Muharrem ayının 10. gününde Hz. Muhammed (sav) çok değerli torunu, hepimizin çok sevdiği Hz. Ali efendimizin oğlu Hz. Hüseyin’e yapılan davranış kabul edilebilir bir davranış değildir, bunu İslam toplumu ve İslam toplulukları da tasvip ve kabul etmemişlerdir

Olayın zaman içerisinde siyasallaşması, siyasi ifade ediliş tarzlarına dönüştürülmesi maalesef ayrılıklara, aykırılıklara sebep olmuştur. Tarihe bakıldıkça, kitaplar okundukça bunlar çok net olarak görülecektir. Biz Anadolu’ya geldiğimizde o gün ne kadar Ali sevgisi ile Hüseyin’in muhabbeti ile dolu isek her zaman öyle yaşamaya devam ettik, bunun kanıtı da bu gün halen bir arada olmamız. Bunu bir şekilde kullanmak isteyen, bunun üzerinden bizi paramparça etmek isteyenler hep oldu, ama bizler, sizler, hepimiz bunlara pirim vermedik. Çok şükür ki pirim vermedik şu an kardeş olarak bir arada bulunuyoruz.

Geçmişte yaşanmış hadiseler asla değiştirilemeyecek hadiselerdir, bizlere insan olarak düşen şey bundan sonra ne yapacağımızdır. Biz bundan sonrada kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Allah razı olsun sizler sofranızı açtınız bizde geldik sofranızı paylaştık, bizlerde soframızı açacağız sizler geleceksiniz soframızı paylaşacağız, bu böyle devam edip gideceğiz başka yolumuz yok. Siyasi görüşler elbette farklı olacak, hayata bakış açılarımız farklı olacak, belki bir kısın âdetimiz, örfümüz farklı olacak. Dünya da tek biçimlilik, herkesi tek bir renge büründürmek, tek tip elbise giydirerek tek bir biçime koymak büyük bir maharet olsaydı bunu Allah yapardı, Allah hepimizi tek biçim yaratırdı hepimizde robot gibi olurduk. Oysa her birimiz değişik, farklı, her birimizin kendine özgü zevkli, keyifli halleriyle birbirimize tahammül ederek, birbirimize saygı duyarak, birbirimizi severek yaşamak durumundayız.

Bizler çok medeni insanlarız, bizler Müslüman olarak hayata belli bir düzeyde başladık, bu hayattan neden geri düşelim? , neden çatışalım? Şu güzel topraklarda bin yıllık bir emaneti kavga ederek değil, sevgi ile, Aleviliğin merkezinde olan sevgi ile devam ettirerek gelecek asırlara, gelecek nesillere, evlatlarımıza, torunlarımıza güzellikler içerisinde bir yurt, bir vatan bırakmalıyız. Bu vatanın güzelliklerini, fırsatlarını hep birlikte kullanmalıyız. Bizler Ali’yi sevenler olarak, hepimiz Ali’yi seviyoruz, bunu yapacağımıza, bunu becereceğimize, bunu devam ettireceğimize Vali Ali Kaban olarak ben inanıyorum.” dedi.

(Bülten)