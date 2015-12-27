Başbakanın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın, davanın bazı çevrelerce kurgulandığını ima ettiği yorumlarına neden olan “Milli Ordu’ya Kumpas Kurdular” iddiasıyla bir kez daha gündeme gelen Ergenekon Davası yargılamalarında 23 yıl hapis cezasına mahkum edilen İnönü Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu’nun, aynı zamanda avukatı olan kardeşi Hayati Hilmioğlu (fotoğrafta sağdaki), kanserle boğuşan ve bu arada ruhsal sağlığı da bozulan ağabeyinin cezaevinde ölmekte olduğunu söyledi.

hurriyet.com.tr’de Mesut Hasan Benli imzasıyla yayınlanan Ankara mahreçli “Kardeşim Ölüyor” başlıklı haberde şöyle deniliyor:

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Eski Rektör Fatih Hilmioğlu’ndan üçüncü bir kanser nodülü bulunduğuna ilişkin rapor verdi. Hürriyete konuşan Fatih Hilmioğlu’nun kardeşi Hayati Hilmioğlu, ‘Başbakan bir şey yaptı yaptı, yapmadı adam ölüyor’ dedi.

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu, Ergenekon terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine konulmuştu. Yapılan yargılama neticesinde Hilmioğlu 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İleri düzeyde siroz hastası olan Fatih Hilmioğlu, üniversite hastanelerinde alınan raporalar rağmen tahliye edilmedi.

ADLİ TIP İZİN VERMEDİ

Tahliye edilmemesine gerekçe olarak da Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ‘cezaevi şartlarında tedavisi yapılabilir’ raporları etkili oldu. Fatih Hilmioğlu’nun kardeşi Hayati Hilmioğlu, kardeşinde üçüncü bir kanser nodülü tespit edildiğine ilişkin çarşamba günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yeni bir rapor verdiğini bildirdi. Hilmioğlu, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘Fatih, 20 yıldır siroz hastası. Cezaevine girdikten bir ay sonra yaşadığı stres nedeniyle bir anda yüz felci yaşadı. Bu rahatsızlık nedeniyle Haseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüz felci tedavisi için verilen ilaçlar, ters etki yarattığı için Fatih bir de karaciğer kanserine yakalandı. İki kanser nodülü oluştu. Bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yatırdılar. 21 ay burada kaldı burada’…”

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