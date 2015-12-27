Kardeşlerin Otoları Yakıldı

Park halinde bulunan ve iki kardeşe ait olan iki otonun benzin dökülmek suretiyle yakılmak istendiği belirtilirken, polis kundakçıyı belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında; Yeşiltepe Seyran Mahallesi 11. Sokakta park halinde olan 46 yaşındaki S.Ş.ye ait 44..617 ve kardeşi 44 yaşındaki A.Ş.ye ait 44..116 plakalı otolar, meçhul kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülmek suretiyle yakılmak istendi. Her iki otonun yanı sıra, birinin bulunduğu garajın kısmen yandığı, yangının ev sahiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

İfadeleri alınan iki kardeş, şüphelendikleri kimsenin olmadığını söylerken, polis araştırmaya başladı.