‘Kardeşlik Platformu’ Toplandı

Malatya Gönüllü Kardeşlik Platformu’nun aylık mutad toplantısı gerçekleştirildi. Bu ayki toplantının konuğu ise AKPMalatya Milletvekili Taha Özhan oldu.

MÜSİAD toplantı salonunda gerçekleştirilen Şubat ayı toplantısına TBMM Dış ilişkiler Komisyon Başkanı ve Malatya Milletvekili Taha Özhan’ın yanı sıra AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı öncesinde konuşan Gönüllü Kardeşlik Platformu Basın Sözcüsü Osman Aslan, her ay platform olarak bir konu ile toplandıklarını bugünde MÜSİAD’ın ev sahipliğinde Milletvekili Taha Özhan’ı ağırladıklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Milletvekili Taha Özhan, ülkenin dış ve iç siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

iha