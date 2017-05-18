Karısını Av Tüfeğiyle Vurdu
Malatya’da 37 yaşındaki şahıs, 28 yaşındaki karısını tartışma sırasında göğsünden ve kolundan vurarak ağır yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Hekimhan ilçesinin Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Gedik (37) ile karısı Leyla Gedik (28) arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada Hüseyin Gedik, karısını evinde bulunan tüfekle göğsünden ve kolundan yaraladı.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gedik’in, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Leyla Gedik’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Hüseyin Gedik’in de güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.
AA
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