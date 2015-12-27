Karma Sergi Açıldı

2009 yılında sanatsal anlamda kurslar açarak faaliyetine başlayan Malatya Belediyesi Sanat Merkezinde 135 kursiyerin ürettiği 80 adet sanat eseri sergilendi.

Sabancı Kültür Merkezinde sergilenen eserler için yapılan açılış törenine; Malatya Valisi Ulvi Saran, Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu, Vakıflar Bölge Müdürü Aliseydi Akduman, Kültür Turizm İl Müdürü Derviş Özbay, Malatya Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Nalçacı, Kültür Turizm İl Müdürü Derviş Özbay, Halk Eğitim Müdürü Hasan Özgür, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Malatya Musiki Derneği ve Malatya Kültür Yaşam Derneği temsilcileri ile çok sayıda sanatsever ve kursiyer katıldı.

Malatyanın kültürel yönden önemli bir derinliğe sahip olduğunu belirten Vali Saran Malatya pek çok önemli sanat, kültür, düşünce ve fikir adamını yetiştirmiştir. Belediyeler, bir beldenin fiziki kalkınmasının yanı sıra kültürel ve sanatsal alanda da insanların ihtiyaç duyduğu hizmetleri muhakkak zaman ve imkan ayırması gerekmektedir. Malatya Belediyemiz bu doğrultuda çok isabetli bir karar alarak kültür ve sanat merkezini faaliyete geçirmek suretiyle Malatyanın içinde var olan değerleri ortaya çıkarmada ciddi ve önemli bir adım atmıştır. Kültür ve Sanat Merkezinin bundan sonrada çok güzel hizmetlere ve faaliyetlere zemin teşkil edeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu ise, 2009da açılan Sanat Merkezimizde kurs gören 135 kursiyerin, ahşap oymacılığı, yağlı boya ve karakalem resim, ebru, kil taşı ve mumdan dekoratif figürler gibi el sanatlarından oluşan 80 eserimizle 1. Karma Sergimizi açtık. Sanat Merkezimiz de hafta içi ve sonu toplam 470 kursiyerimiz eğitim alıyor. Kursiyerlerimize kaynak anlamında her türlü desteği yapıyoruz. Çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan kursiyerlerimiz, boş zamanlarını sanat merkezimizde değerlendiriyorlar. Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz, esnaf odalarına bağlı zanaat dallarında da ara eleman yetiştirmek için onlarla birlikte ortak çalışmalar yapmaktır diye konuştu.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği 1. Karma Sanat sergisinin 9 Kasım tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.