Karnabahar Arttı, Salatalık Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) sonuçları açıklandı. Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde karnabahar oldu. En fazla fiyat düşüşü gösteren madde ise salatalık oldu.

TÜİK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada daha sonra şu bilgilere yer verildi;

“TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’ de aylık %0,88 artış gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,88 bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,70 bir önceki yılın aynı ayına göre %11,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,63 artış gerçekleşti.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,92 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti.

Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içecekler (%1,76), sağlık (%1,47), eğitim (%1,37), ulaştırma (%1,06), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri(%1,02), çeşitli mal ve hizmetler (%0,87), lokanta ve oteller (%0,43), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (%0,37) harcama gruplarında artış gerçekleşirken; alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda değişim olmamıştır.Haberleşme (%0,65), giyim ve ayakkabı (%0,53) harcama gruplarında düşüş gerçekleşmiştir.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’de en yüksek artış %22,27 ile giyim ve ayakkabıgrubunda gerçekleşti.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri(%15,85), sağlık (%15,13), ulaştırma (%13,68), eğitim (%12,11), lokanta ve oteller(%11,37), çeşitli mal ve hizmetler (%11,22), gıda ve alkolsüz içecekler (%9,33), eğlence ve kültür (%7,98), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (%7,75) ile artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde karnabahar oldu.

Karnabahar ortalama fiyatı bir önceki aya göre (%44,22),sivri biber (%22,23), marul (%20,64),elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) (%14,66), elektrikli süpürge (%6,64)oranında artış gösterdi.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde salatalık oldu.

Salatalığın ortalama fiyatı bir önceki aya göre (%16,83), kabak (%12,00), ütü (%9,60), ağız ve diş bakımı ürünleri (%7,87), patates (%7,37) oranında düşüş gösterdi.”

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