Karne Günü

Okullarda 2010-2011 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Malatya’da da karne töreni düzenlendi. İl genelinde 651 okuldaki 170 bin 800 ilköğretim ve lise öğrencisi ile 9 bin 864 öğretmen 3 aylık tatile girdi.

Yukarı Çöşnük Mahallesi’ndeki Öğretmenler İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne töreninde, Vali Ulvi Saran, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Bozkurt, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ve diğer yetkililer öğrencilere karne verdi.

Başarılı öğrencilere karne ile birlikte ‘Malatya Okuyor’ kampanyası kitapları hediye edildi.