Karşılıksız Çek Yüzde 2.3

Malatya’da yılın ilk 4 ayında bankalarda çek karşılığında ödenen miktarın 920 milyon 529 bin TL olduğu açıklandı. Karşılıksız çıkan çeklerin miktarı ise 21 milyon 78 bin TL tutarında.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından ödenen çekler ve karşılıksız çıkan çeklere ilişkin hazırlanan istatistiklere göre; Malatya’da Ocak – Nisan 2015 döneminde 47 bin 129 adet çek ibraz edildiğinde ödenirken, bu dönemde bin 114 adet çek ise karşılıksız çıktı.

4 AYDA 920 MİLYON ÖDEME

TBB Risk Merkezi’nce hazırlandığı belirtilen istatistiklere göre; Ocak ayında 193 milyon 620 bin TL tutarında 8 bin 961 adet, Şubat ayında 199 milyon 964 bin TL tutarında 9 bin 518 adet, Mart ayında 295 milyon 842 bin TL tutarında 16 bin 542 adet ve Nisan ayında ise 231 milyon 103 bin TL tutarında 12 bin 108 adet çek bankalara ibraz edilerek, karşılığında ödeme yapıldı. Ocak-Nisan 2015 döneminde toplamda 47 bin 129 adet çek karşılığında 920 milyon 529 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

SADECE YÜZDE 2.3’Ü KARŞILIKSIZ

Risk Merkezi’nin istatistiklerine göre, Ocak-Nisan ayı döneminde toplam 21 milyon 78 bin TL tutarında olan bin 114 adet çek karşılıksız çıktı Ocak ayında 4 milyon 97 bin TL tutarında 193 adet, Şubat ayında 3 milyon 861 bin TL tutarında 206 adet, Mart ayında 7 milyon 132 bin TL tutarında 385 adet ve Nisan ayında ise 5 milyon 983 bin TL tutarında 330 adet çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız çeklerin toplam çek içindeki payı ortalama yüzde 2.3 olarak gerçekleşti.