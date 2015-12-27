Kart Dolandırıcılıkları

İki kişi kaybettikleri kredi kartlarıyla para çekildiğini öne sürerken, bir kişi de kredi kartının oğlunun arkadaşı tarafından bilgisi dışında kullanıldığı iddiasında bulundu.

Savcılığa başvuran 21 yaşındaki G.D., banka kredi kartının kaybolduğunu fark ettikten sonra bankaya gittiğinde, 3 gün önce iki ayrı ATMden 700 lira para çekildiğini öğrendiğini, parayı kimin çektiğini bilmediğini, kartını kullanan kişiden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Polise başvuran 52 yaşındaki H.Ö. de, iki bankaya ait kredi kartlarını oğlu O.C.Ö.ye verdiğini, oğlunun kredi kartlarını 20 yaşındaki arkadaşı K.K.ya verdiğini öğrendiğini, kredi kartlarından toplam 10 bin 500 lira para çekildiğini ya da harcama yapıldığını, şahıstan parayı istediğinde sürekli oyaladıklarını, oğlunun da K.K. ve yanında bulunan S.K.K. adlı şahıs tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Polis iki şahsı yakaladı ve şahıslar adliyece salıverildi.

63 yaşındaki B.U. da savcılığa başvurarak, kredi kartını kaybettiğini fark ettikten sonra iptal işlemi yaptırdığını, ancak kartından daha sonra toplam 3 bin 796 lira para çekilmiş olduğunu öğrendiğini bildirdi ve şikayetçi oldu. Olayla ilgili araştırmaya başlandı.