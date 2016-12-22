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Malatya Haber -

Kartopu Savaşları

Kartopu Savaşları
  • 23.12.2016
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Kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen ve küçük bir köyde yaşayan çocuklar, büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. İki gruba ayrılırlar, birinin lideri 11 yaşındaki Luke, diğerininki ise yine aynı yaştaki, köye yeni gelen Sophie’dir. Sophie’nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler, tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Ancak eğlenceli başlayan iki taraf arasındaki rekabet, zamanla sürtüşmelere yol açar. Hep birlikte eğlendikleri günlere dönebilmek için yine birlikte hareket etmeleri gerekecektir.

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016
Yapımı : 2015 – Kanada
Tür : Animasyon , Aile , Komedi
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Jean-François Pouliot, François Brisson
Oyuncular : –
Seslendirenler : Sema Kahriman , Didem Atlıhan , Özgür Özdural , Fatih Özkul , Arda Tümer
Senaryo : Danyèle Patenaude , Roger Cantin
Yapımcı : Marie-Claude Beauchamp
Diğer Adı : La guerre des tuques

sinemalar.com

kartopu-savaslari-1475840260

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