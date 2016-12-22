Kartopu Savaşları

Kış tatilini eğlenerek geçirmek isteyen ve küçük bir köyde yaşayan çocuklar, büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. İki gruba ayrılırlar, birinin lideri 11 yaşındaki Luke, diğerininki ise yine aynı yaştaki, köye yeni gelen Sophie’dir. Sophie’nin ekibi, kendilerine kardan bir şato inşa ederler, tatil sonunda şato kimin elinde olursa o kazanacaktır. Ancak eğlenceli başlayan iki taraf arasındaki rekabet, zamanla sürtüşmelere yol açar. Hep birlikte eğlendikleri günlere dönebilmek için yine birlikte hareket etmeleri gerekecektir.

Vizyon Tarihi: 23 Aralık 2016

Yapımı : 2015 – Kanada

Tür : Animasyon , Aile , Komedi

Süre: 80 Dak.

Yönetmen : Jean-François Pouliot, François Brisson

Oyuncular : –

Seslendirenler : Sema Kahriman , Didem Atlıhan , Özgür Özdural , Fatih Özkul , Arda Tümer

Senaryo : Danyèle Patenaude , Roger Cantin

Yapımcı : Marie-Claude Beauchamp

Diğer Adı : La guerre des tuques

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