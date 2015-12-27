Kasa Hırsızları Tutuklandı..

Bir işyerinden çelik kasa hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Malatya’da 23 Mayıs 2009 tarihinde Yeni Sanayi Sitesi’nde M.Ö. adlı şahısın işyerinin duvarını delerek çelik kasa hırsızlığı olayı karıştıkları ve çelik kasa içerisindeki 3-4 bin TL para, çek, 1 adet bilgisayar kamerası, 1 adet yazıcı, 2 adet cep telefonu çaldıkları iddia edilen E.T., E.C., F.Ç., ve K.K. adlı şahıslar Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yakalandılar.

Yakalanan şahıslardan E.C.’nin toplam 11 adet, F.Ç.’nin toplam 18 adet ve K.K. isimli şahsın ise çeşitli suçlardan toplam 13 adet sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

“İşyeri duvarını delmek suretiyle çelik para kasasından hırsızlık” suçundan Malatya Adliyesi’ne çıkartılan şüphelilerden E.T. ve K.K. adlı şahıslar serbest kalırken, E.C. ve F.Ç. adlı şahıslar ise, mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne konuldu.