Kasaba Önlük Vatandaşa Poşet

Battalgazi Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim noktalarında et poşeti ve kasap önlüğü dağıtıldı.

Kurban Bayramı’nın başlaması ile birlikte kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan vatandaşlar, kurban kesim noktalarına akın etti. Vatandaşların kurbanlarını daha iyi şartlarda kesmeleri ve taşımaları için, kurban kesim noktalarında Battalgazi Belediyesi tarafından et poşeti dağıtıldı. Kurban kesim noktalarında görevli kasaplara ise kasap önlüğü dağıtıldı. Görevli kasaplar ve vatandaşlar, kasap önlüğü ve et poşeti dağıtılması uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.