Kasaba ve Köyde 45 Kilo Esrar

Jandarma tarafından merkeze bağlı bir köyde ve kasabada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 45 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de aranıyor.

Jandarma’dan verilen bilgiye göre; merkeze bağlı Tokluca Köyü’ndeki operasyonda, ellerinde bulunan esrarı, alıcı hüviyetindeki jandarma görevlilerine satmak isteyen 44 yaşındaki A.Ş. ile 32 yaşındaki E.K. adlı şahıslar, toplam 30 kilo 800 gram esrarla suçüstü yakalandılar. Bu operasyonun ardından, A.Ş. adlı şahsın merkez Yaygın Kasabası’ndaki evinde 15 kilo 500 gram daha esrar ele geçirildi.

İki şahıs gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 52 yaşındaki İ.Ş. adlı şahsı da aramaya başladı.