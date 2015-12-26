Kasabada Cinayet

Malatya’da iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğanşehir ilçesi Polat beldesinde meydana geldi. İbrahim E. ile Mevlüt Kurukafa henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga etti. Çıkan kavgada İbrahim E.’nin, Mevlüt Kurukafa’yı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Mevlüt Kurukafa olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim E. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.