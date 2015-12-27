Kasaplar da Şikayetçi
Malatya Kasaplar Odası Başkanı Alaattin Çalışkan, et fiyatlarındaki artışın en çok kasap esnafını etkilediğini söyledi.
Kasaplar Odası’nın bağırsak satış ihalesi Esnaf Sarayı’nda yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Kasaplar Odası Başkanı Alaattin Çalışkan, “Durumumuz iyi değil, içler açısı. Bu şekilde giderse bir çoğumuz mesleğimizi bırakırız” diyerek et fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olduklarını söyledi.
Çalışkan, TİGEM’in köylülere damızlık düve dağıtımı yapmaya başladığını ve bunun da önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.
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