Kaset, Telefon Mesajı ve Cinayet!..

Malatya’da 4 ay önce öldürülen bir kişinin cep telefonundaki mesajlar cinayeti çözdü. Öldürülen şahsın olay yerine bir kadının vereceği kaseti almaya gittiği saptandı.

Malatya’nın Yazıhan ilçe merkezinde 21 Haziran 2007 gecesi meydana gelen olayda 35 yaşındaki Bayram Ünsal adlı şahıs, boş bir evin inşaatında tabanca ile ateş açılarak öldürülmüştü. Bayram Ünsal’ı öldürdüğü iddia edilen A.B. (41) ise 7 yerinden yaralanmıştı. Olaydan sonra A.B. katil zanlısı olarak, Yıldız D. (26) adlı kadın ise yardım ve yataklıktan dolayı tutuklanmıştı.

Cinayet ile ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanarak Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen iddianamede, öldürülen Bayram Ünsal’ın telefonuna Yıldız D. tarafından kullanılan cep telefonundan gönderildiği tespit edilen mesajlarda, “Almak istiyorsan bana yapılan eve gel”, “Sesini bir daha duymak istemiyorum ama kaset için yüzünü bir daha göreceğim ama sen yüzüme nasıl bakacaksın?”, “İster gel, ister gelme, bir daha arama sakın” ifadelerinin yer aldığı belirlendi.

Öldürülen Bayram Ünsal’ın ise Yıldız D.’nin telefonuna, “Kaset sendeyse söyle. Nerede vereceksin? Gelip alayım, o zaman inan bir daha seni rahatsız etmem”, “Ben sana söz veriyorum kaseti ver bir daha rahatsız etmem'”, “Kesin geleceğim, aylardır bu kaseti bekliyorum ve başka bir şey söyleyeceğim” ifadelerinin yer aldığı mesajları gönderdiği kaydedildi.

İddianamede, olayın şüphelilerinden Yıldız D.’nin verdiği ifadede, öldürülen Bayram Ünsal’a mesajların gönderildiği telefonun 6 ay önce ölen kocasına ait olduğunu ve telefonu kendisinin kullanmadığını, kimin kullandığını bilmediğini ileri sürdüğü ancak akrabalarının bu telefonu Yıldız D.’nin kullandığı yönünde ifade verdiği kaydedildi.

Katil zanlısı A.B’nin ise verdiği ifadesinde, Yıldız D.’ye yapılan evin inşaat işlerine öncülük ettiğini, işleri kontrole gittiği olay günü eve gitmek üzereyken iki kişinin inşaata girdiğini ve kendisine de ateş açarak kaçtıklarını, kendisinin de sağlık ocağına gittiğini ileri sürdüğü belirtildi. A.B.’nin olayın kadın meselesi değil, aşiret işi olduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Cumhuriyet Savcılığı’nın olayın şüphelileri olan A.B. ile Y.D.’nin olay günü cep telefonundan 7 kez görüştüklerini tespit ettiği kaydedildi.

Cumhuriyet Savcılığı Y.D.’nin Bayram Ünsal’ı olay yerine çağırdığını ve A.B.’nin ise öldürdüğünü değerlendirerek katil zanlısı A.B.’ye müebbet hapis cezası, Y.D.’ye ise 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.