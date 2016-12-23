Kasım Ayında Bin 220 Konut Satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’daki konut satış istatistikleri açıklandı. Buna göre Malatya’da Kasım ayında bin 220 konut satıldı.
TÜİK açıklamasında daha sonra şu bilgilere yer verildi; “Malatya’da konut satışları geçen aya göre %6,3 azalmış, geçen yılın aynı ayına göre %8,3 artmıştır. Kasım ayında satılan konutların 547 adedi ilk satış, 673 adedi ikinci el satıştır. 2016 yılı Kasım ayında satılan 1 220 adet konutun, 410’u ipotekli olarak satılmıştır.”
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