Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’daki konut satış istatistikleri açıklandı. Buna göre Malatya’da Kasım ayında bin 220 konut satıldı.

TÜİK açıklamasında daha sonra şu bilgilere yer verildi; “Malatya’da konut satışları geçen aya göre %6,3 azalmış, geçen yılın aynı ayına göre %8,3 artmıştır. Kasım ayında satılan konutların 547 adedi ilk satış, 673 adedi ikinci el satıştır. 2016 yılı Kasım ayında satılan 1 220 adet konutun, 410’u ipotekli olarak satılmıştır.”

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