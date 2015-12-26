Malatya Valiliği’nin başlattığı Beydağı’nı yeşillendirme kampanyasına katkıda bulunanlara, Beydağı fidan dikim bölgesi girişinde asılan dev tabela ile teşekkür edilip isimleri yazıldı. Yaklaşık 300 bin fidanın dikilmesine maddi katkıda bulunanlara teşekkür edildi.

Beydağı’nı yeşillendirme kampanyasına en fazla katkıda bulunanlar şöyle bildirildi: “Malatya Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, TEMA Mağazaları, Erdemir Maden, Selçuk Ecza Deposu, Acıbadem Holding, Poliport Kimya, GAP Tekstil, Nurteks Halı, GND Bank, STU İnşaat Turizm, Çırpıcı İnşaat, Şampiyon Ev Gereçleri, Ak Süt Tarım ve Hayvancılık, Merih Düğme, Alima Tarım ve Hayvancılık, 6 Ocak Hatıra Ormanı.”

Sedir başta olmak üzere, ardıç, badem, meşe ve akasya gibi iklime uygun fidanlar Beydağı’nda 1,5 yılda 10 bin dönüm alana dikildi. Bu arada, yeşil kuşak projesi kapsamında, Beydağı ağaçlandırması dışında, Kale ilçesi yolu sağlı sollu yol kenarına ve hava alanı yolu Karahan bölgesine de fidanların dikildiği belirtildi.