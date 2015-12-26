‘Katkısı Olursa Korur..’

Malatya’nın Hekimhan İlçe Kaymakamı Tülay Baydar, hizmetlerin devlet vatandaş işbirliği ile gelmesinin daha anlamlı olduğunu belirtti.

Hekimhan Kaymakamı Tülay Baydar, ilçede halk toplantıları düzenlemeye başladı. Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyen Hekimhan Kaymakamı Tülay Baydar, bu tür toplantılarla vatandaşların sorunlarına çözüm arayacaklarını ifade etti.

Çağdaş bir yönetimin gereği olarak bu uygulamayı başlattıklarını belirten Baydar, şunları kaydetti:

”Daha önce vatandaşlarımızla yazışmalı olarak iletişim kuruyorduk. Daha sağlıklı bilgi alış verişi için, daha sıcak bir diyalog için halk toplantıları uygulaması başlattık. Bu toplantıları daha sık düzenlemeyi ve halkın isteklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz.”

Hizmetlerin devlet-vatandaş işbirliği ile gelmesinin daha anlamlı olduğunu vurgulayan Kaymakam Baydar, “Diyelim ki, bir köye içme suyu götürülecek. Buna halk işgücü ile katkı yaparsa, o içme suyu şebekesini daha iyi korur. Çünkü, kendi emeği var o hizmette. Ayrıca halk katkısı bir hizmete sağlanırsa, o hizmet daha çabuk gelir”şeklinde konuştu.