Katliam Emri Vermiş.. “Kalabalığa Ateş Et!.”

15 Temmuz gecesi Orduevi önünde toplananlar için darbeci Albay, kendisini arayan Albay’a bu emri vermiş

15 Temmuz Darbe girişimi esnasında dönemin 2. Ordu Harekat Merkezi Başkanı olan tutuklu sanık eski Albay Erkan Varol’un, gece Orduevi önünde toplanan vatandaşlara ateş edilmesi talimatını verdiği, darbe girişimi ile ilgili Malatya’da süren davada tanık olarak ifade veren bir Albay tarafından öne sürüldü.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Malatya’da görev yapan Albay Şükrü Hakan Şamlı, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Malatya Darbe Girişimi davası nedeniyle tanık olarak ifade verdi.

İfadesi talimatla Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde alınan Albay Şükrü Hakan Şamlı, darbe girişimi gecesi Malatya’da yaşamış olduğu olayı anlattı. Albay Şamlı, Malatya’da Orduevi’nde kaldığını ve darbe girişim gecesi vatandaşların Orduevi önünde toplanması üzerine 2. Ordu Harekat Merkezi’ni aradığında karşısına çıkan dönemin 2. Ordu Harekat Merkezi Başkanı olan tutuklu sanık eski Albay Erkan Varol’un (yandaki fotoğrafta), “Kalabalığa ateş edilmesini” söylediğini kaydetti.

-“Sen ne diyorsun, toplanan insanlar bu milletin çocukları”

Albay Şamlı’nın ifadesi şu şekilde:

“Ben Ankara merkezde görev yapmaktayken, yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılının Temmuz ayında tayinim Malatya 2.Ordu Karargahı MEBS Başkanlığı Elektronik Harp Şube Müdürlüğü’ne çıktı. Malatya’da Orduevi’nde kalmaya başladım. Benim rütbem albaydır. Darbe girişiminin olduğu gün Orduevi’nde bulunuyordum. Darbe girişiminden televizyon izlerken haberdar oldum. Bir süre sonra halktan bir kesim orduevinin çevresine gelip toplanmaya başladılar. Ben de ne olduğunu anlamak için 2. Ordu santralini arayarak, Harekat Merkezi’ni bağlamasını istedim. Bir süre sonra karşıma önceden tanıdığım Albay Erkan Varol çıktı. Kendisine Orduevi’nin etrafında kalabalık olduğunu söyledim. Bu sırada henüz polisler gelmemişti. Orduevi’ndeki çocuklar ve bayanlar korkarak ağlamaya başlamışlardı. Erkan Varol’a durumu anlattım. O da bana ‘Kalabalığa ateş etmemi’ söyledi. Ben de ‘Sen ne diyorsun, toplanan insanlar bu milletin çocukları’ mihvalinde sözler söyleyerek telefonu kapattım. Ardından etrafta polisler güvenlik önlemini aldılar. Ertesi gün çağırmaları üzerine ordu karargahına gittim.”

Ankara’da alınan tanık ifadesi Malatya Darbe Girişimi Davası dosyasına girdi.

-Duruşma 3 Ocak’ta..

Malatya’daki 15 Temmuz darbe girişimi davasında dönemin 2. Ordu Komutanı eski Orgeneral Adem Huduti´nin de bulunduğu 6’sı general olmak üzere 27’si tutuklu toplam 76 sanık yargılanıyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8. duruşması ve 21. oturumuna 3 Ocak 2018’de devam edilecek.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi gecesi Orduevi önünde toplanan vatandaşlar