Katliama Malatya’dan Tepki..

Yılbaşı gecesi, İstanbul Ortaköy’deki bir mekanda eğlenmekte olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen, yerli ve yabancı uyruklu 39 kişinin ölümüne, 60’ın üzerinde kişinin de yaralanmasına yolaçan terörist saldırıya Malatya’dan da tepki geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yaptığı açıklamada “İnsanlıktan nasibini almamış terör ve destekçilerinin Yılbaşı’nda İstanbul’un Ortaköy semtinde yaptığı katliamı, vahşeti şiddetle kınıyorum.”dedi.

BAŞBAKANIN AÇIKLAMALARI..

Saldırıda yaralananları hastanede ziyaret eden Başbakan Başbakan Yıldırım, daha sonra yaptığı açıklamada, “Dün akşam 2016’yı 2017’ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde, savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum insan hayatını kaybetti. 60’ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe tedavi oluyor. Yaralılarda durumu kritik olanlar var. Ama fazla değil. 3-4 yaralımız bu şekilde. Onun için de hastaneler doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar. Burada da yaralıları ziyaret ettik. Durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka ülke vatandaşları da var” diye konuştu.

Terörün insanlığın ortak sorunu olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Terörle hiçbir yere varılamaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün burada olan terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. ‘Bizde terör olmaz’ diyemez. Birkaç gün önce Almanya’da oldu, Irak’ta oldu. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standarda, terörle mücadeleyi başarıya ulaştırmaz. Türkiye’nin Rusya ile birlikte Suriye’de önemli bir inisiyatif alması ve Suriye’de uzun süre savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun BM tarafından kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşılabilir. Türkiye’de de olabilir. Ama milletime şunu söylüyorum terör bizi yıldıramaz, kardeşliğimiz birliğimizi beraberliği bozmak. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye devam edeceğiz. En büyük güvencemiz milletimizin gösterdiği dayanışma ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. 2017’de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için bölgemiz için daha fazla çalışacağımız vatandaşlarımıza ifade etmek isterim” dedi.

Saldırganın Noel baba kılığında gece kulübüne girdiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Yıldırım, “Bunların hepsi tevatür. Efendim terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş bu olayı yapmış. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve polisimizi şehit ediyor. Ondan sonra içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerine bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor. Polis meselenin üzerindedir, bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar büyük titizlikle sürdürülüyor” diye konuştu.

Teröristin kimliğine ilişkin sorulara da yanıt veren Yıldırım, “Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna aktarılacak” ifadelerini kulandı.

MALATYA’DAN TEPKİLER..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İstanbul’daki bir eğlence merkezine yönelik saldırı için yaptığı açıklamasında, “Terör kanlı ve alçak eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. 2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve tüm dünya vatandaşlarını hedef alan insanlık dışı, alçak saldırıyı nefretle kınıyorum. Terör nereden gelirse gelsin ve kimi hedef alırsa alsın asla kabul edilemez. Bu hain saldırı bir kez daha göstermiştir ki terör dünyanın ortak sorunudur.

Uluslararası toplum terörle mücadelede ikircikli duruşunu sonlandırmalı, teröre karşı aynı duruşu ve mücadeleyi göstermelidir.

Toplumda infial yaratmayı, toplumsal birliği ve huzuru bozmayı amaçlayan bu saldırlar asla amacına ulaşmayacaktır.

Vekalet savaşlarının maşaları olan bu hainlerin tamamı birleşse de ne Türk milletini ne de devletimizi dize getiremezler. Herkes bilmelidir ki topraklarımız üzerindeki son terörist yok edilinceye kadar topyekun mücadelemiz devam edecektir.

Türkiye’ye istikamet çizemeyenler ve ülkemizi dize getiremeyenler terörü kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu hainlere asla prim vermeyeceğiz. Türkiye, teröre ve destekçilerine gereken cevabı milli seferberlik ruhuyla daha çok kenetlenerek, kardeşliğini pekiştirerek verecektir.

Terörün hedeflerine zemin hazırlamadan dayanışma içinde devletimizin metaneti ve milletimizin birliği ile bu hainlerle ve onların işbirlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu elim saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum..” dedi

Malatya Valisi Mustafa Toprak

Vali Mustafa Toprak, İstanbul’da bir eğlence merkezine yönelik terör saldırısına tepki göstererek, “Bu alçak terör saldırısı terörün ülkemiz üzerindeki hain planını bir kez daha göstermiştir.” dedi.

Vali Toprak; Twitter’daki paylaşımda şu ifadeleri kaydetti;

“İstanbul’da haince ve vahşice gerçekleştirilen kanlı terör eylemini şiddetle ve nefretle kınıyorum ve lanetliyorum. Kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve ailelerimizin başı sağ olsun. Bu alçak terör saldırısı terörün ülkemiz üzerindeki hain planını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi sinsice ayrıştırarak, çatıştırarak bölmek terörü kurgulayan, besleyen piyonlaştırarak alçak saldırıları gerçekleştirenlerin aksine birbirimize ve Ülkemize daha fazla kenetleneceğiz. İç-dış hain kirli terör odakların15 Temmuz gibi alçak sinsi emelleri karşısında asla sinmeyeceğiz, korkmayacağız, yılmayacağız, ayrışmayacağız.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

Çalık, sosyal paylaşım sayfasında saldırıya tepki göstererek, “Ortaköy’de, alçakların terör saldırısını lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da sosyal paylaşım sayfasından saldırıya ilişkin, “’2016 acı ve gözyaşının yılı oldu’ dedik. 2017 ye katliamla girdik. Reina da bir kez daha öldük. Lanet olsun vurana, vurdurana, göz yumana.” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Terörü lanetleyerek, saldırıda ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Başkan Çakır’ın mesajı şöyle:

“Yılbaşı gecesi İstanbul/Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Birliğimize, kardeşliğimize, bütünlüğümüze yönelik olarak bugüne kadar çeşitli saldırılar gerçekleştiren terör örgütleri ve onların destekçileri, güvenlik güçlerimiz tarafından bozguna uğratılınca, yine masum ve savunmasız insanları hedef alan bir katliam gerçekleştirdiler. Haysiyetsizce masum insanlara saldıran, insanlıktan nasibini almamış bu terör ve terör destekçileri, sonlarının yaklaştığını anlayınca göbek altında vurmaya başladılar. Terör ve onun destekçileri şunu iyi bilmeli ve anlamalılardır ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes birinci sınıf vatandaştır ve eşit haklara sahiptir. Din, dil, ırk, mezhep, yaşam çeşitliliği, bizim zenginliklerimizdir. Bu ülkede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes; birlik ve beraberlik içerisinde el-ele, gönül-gönüle Kurtuuş Savaşı’nda olduğu gibi, 15 Temmuz Direnişi’nde olduğu gibi terörün ve terör destekçilerinin de üstesinden gelecek, onları da tarihin derinliklerine gömecektir.

Bugüne kadar yapılan diğer saldırılarda olduğu gibi İstanbul’da yapılan son terör saldırısı da bizleri birbirimize daha da kenetleyecek, güçlendirecektir.

İnsanlıktan nasibini almamış terör ve destekçilerinin Yılbaşı’nda İstanbul’un Ortaköy semtinde yaptığı katliamı, vahşeti şiddetle bir kez daha kınıyorum. Aralarında çok sayıda yabancı ve bir polisimizin de bulunduğu saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”

Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, İstanbul’da yaşanan terör saldırısına tepki göstererek, “Milletimizi korkutarak sindirmek isteyenler şunu iyi bilsinler; asla korkmuyoruz ve geri adım atmayacağız. Dimdik ayakta duracağız.” dedi.

Keskin yayınladığı mesajında; “Ülkemiz; 2017 yılına vahşice gerçekleştirilmiş, insanlık dışı bir saldırı ile girmiştir. İstanbul’da bir eğlence merkezinde yaşanan olayın Beşiktaş ve Kayseri’de gerçekleştirilen bombalı saldırılardan ve hedeflerinden hiçbir farkı yoktur. Milletimizi korkutarak sindirmek isteyenler şunu iyi bilsinler; asla korkmuyoruz ve geri adım atmayacağız. Dimdik ayakta duracağız. Vahşi saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, İstanbul’da düzenlenen terör eylemini lanetleyerek eli kanlı terörün Türkiye üzerindeki hedeflerine asla ulaşamayacağını söyledi.

Erkoç yaptığı açıklamada, “Yeni yılın ilk saatlerinde kanlı yüzünü bir kez daha gösteren hain terör saldırısını lanetliyorum. Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın, kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan alçakça terör saldırılarının hedefi bellidir. Milletimizin moralini ve birliğini bozmaya, ülkemizin istikrarını sarsmaya yönelik karanlık planlara karşı yine dimdik durmaya devam edeceğiz. Türkiye’de kaos oluşturma peşindeki terör odakları ve onların destekçilerine karşı devletimiz ve milletimiz yine gereken cevabı verecektir. Karanlık güçlerin kirli oyunlarına asla müsaade etmeyeceğiz.”

Terörün sadece ülkenin değil, dünyanın da en büyük sorunu olduğunu belirten Başkan Erkoç, “Teröre karşı bütün ülkeler el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Yeni yılda bu acıların tamamen yeryüzünden silinmesini diliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha