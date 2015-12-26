Kavga Çıktı, Yarış İptal!..

Malatya’daki Motodrag Yarışması’na kayıt yaptırmamasına karşın girmek isteyen ve Elazığ’dan geldikleri öne sürülen şahısların başlattığı kavganın ardından, yarışlar iptal edildi. Polis, İstasyon Virajı- Sümerbank Fabrikası Ana kapısı arasındaki alanda yapılması planlanan yarışmanın başlangıcında olay çıkaran eli bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmek için büyük çaba sarfetti.

Malatya Belediyesi tarafından 13. Malatya Fuarı Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Motodrag Yarışları Türkiye 6. Ayağı müsabakalarında spor adına istenmeyen görüntüler yaşandı.

İddiaya göre, yarışa dahil olmayan ve Elazığ’dan geldikleri ifade edilen 3 şahısın, çıkardığı kavgada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Kavga nedeniyle yarış alanı bir anda savaş meydanına dönerken, elindeki bıçakla çevresine tehditler savuran bir kişi polislerin büyük çabası sonrası etkisiz hale getirilirken, daha sonra bu şahıs yere yatırılarak elleri kelepçelendi.

Yarış alanındaki kavganın daha da büyümeden bitmesi ve kontrolün kaybolmaması için polisler, coplarla, pist alanına giren vatandaşları dışarı çıkartmaya çalıştılar.

Çıkan olaylardan dolayı yaklaşık 50 motorcunun kayıt yaptırdığı Türkiye Motodrag Yarışları Türkiye 6. Ayağı iptal edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

FOTOĞRAF: Ufuk TV