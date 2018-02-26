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Malatya Haber -

Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Tartışma Cinayetle Sonuçlandı
  • 26.02.2018
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Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde iki grubun kavgaya dönüşen tartışması sırasında av tüfeği ile ateş açılması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Malatya-Adıyaman karayolu’nun Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Malatya’dan araç ile giden grup ile karşı tarafından araç ile gelen grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan ve tartışmaya dönüşen kavgada av tüfeği ile ateş açılması sonucunda 25 yaşındaki Ali Bayır ağır yaralandı.

Araç ile hastaneye getirilmeye çalışılan Ali Bayır’ın, ulaştırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalede yolda iken hayatını kaybettiği belirlendi. Kavganın her iki tarafının da yaralı ile birlikte hastaneye geldiği öğrenildi.

Jandarma tarafından olaya karışan tarafların yakalandığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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