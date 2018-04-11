Kavgada Bıçakla Yaralandı

Malatya’da akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antepli Sokak’ta bir çay ocağında arkadaşları ile birlikte sohbet eden Halil A. ile Erkan Ş. (18) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Erkan Ş. bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinden yaya olarak kaçan Halil A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

iha