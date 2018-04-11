Kavgada Bıçakla Yaralandı
Malatya’da akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antepli Sokak’ta bir çay ocağında arkadaşları ile birlikte sohbet eden Halil A. ile Erkan Ş. (18) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada, Erkan Ş. bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinden yaya olarak kaçan Halil A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."