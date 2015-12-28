Kavgayla Karışık Hırsızlık!

Mahalle arasında iki grup arasında çıkan kavgada pompalı av tüfeği ile havaya ateş edilirken, kavgadan sonra bir grup marketin kapısını tekmeleyerek kırıp içerisinde sigara ve bozuk para çaldılar.

Olay, gece yarısı Çöşnük Mahallesi Somuncu Baba Parkı’nın yanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavga olayında pompalı av tüfeği ile havaya 2-3 el ateş açıldı. Kavgadan ayrılan gruptan bazıları bölgedeki bir marketin kapısını tekmeleyerek kırıp içerisinde sigara ve bozuk para çaldılar.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri yaptıkları araştırmada kavga olayına karıştıkları belirlenen 3 kişiyi Somuncu Baba Parkı’nın içerisinde suç aleti pompalı tüfek ile birlikte yakalayıp gözaltına aldılar.

Bölgeye yakın bir marketten çalınan bozuk paralar ise yola savrulmuş vaziyette bulunurken, alınan bazı sigara paketleri de yine yola düşmüş vaziyette bulundu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.