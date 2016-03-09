Kavşak ve Refüjler Çiçeklendi

Yeşilyurt Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri özellikle refüj, kavşak ve park alanlarında mevsimlik çiçek dikimine hız verdi. Yeşilyurt’un dört bir yanındaki alanları düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını sürdüren Park Bahçeler Müdürlüğü´ne bağlı ekipler havaların normal sıcaklığın üzerinde olmasını fırsat bilerek tüm alanların bahar aylarında rengârenk olması için yoğun mesai harcıyor.

PARKLAR, KAVŞAK VE REFÜJLER ÇİÇEK AÇTI

Bahar sezonu ile birlikte çiçek ekimi ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, 2016 yılının ilk üç ayı içerisinde cadde ve sokaklara 1.200 adet, parklara ise 232 adet çınar, akçaağaç ve ıhlamur dikimi yaparken, refüj, kavşak ve parklara 15.000 adet gül, 100 bin adet lale soğanı, 20 bin adet çuha,110 bin adet menekşe, 120 adette yer örtücü ve çalı dikimi gerçekleştirdi. 2016 yılı içerisinde toplam 7.000 adet ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Yapılan bu çalışmalarla kent estetiğine yeni güzellikler kazandırmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz mevsimsel gül, çiçek ve yeşillendirme çalışmalarına devam ederken, ilçenin park ve refüjleri dikilen çeşitli renklerdeki çiçeklerle rengârenk bir görüntüye kavuşuyor” dedi.

SPOR ALETLERİ YENİLENDİ

Vatandaşların daha rahat ve modern şartlarda vakit geçirmeleri için parklarda bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Güner, “Parklarımızda arızalı olan spor aletleri değiştirilerek onarımları yapılıyor, bazı parklarda aşırı kullanımdan kullanılamaz hale gelen spor aletleri yenileriyle değiştirildi. Parklardaki çevre düzenlemesi, yeşil alanların temizliği günlük olarak yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tespit edilen bazı parklara 1000 m² pergola yerleştirildi. Yine parklarımız başta olmak üzere okul ve cami önlerindeki kilit taşı ve bordürlerin tamiratları belli program dâhilinde yapılıyor” dedi.

PİKNİK MASASI VE BANK DAĞITIMI

Park, okul ve cami bahçelerine piknik masası ve oturma bankları uygulaması yapıldı. 2015 yılında 1270 adet oturma bankı yerleştirildiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Güner, 2016 yılında bu sayıyı arttıracaklarını ifade etti.

“İLÇEMİZ ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNECEK”

Sayın Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın özellikle üzerinde durduğu, önemsediği ağaçlandırma, mevsimsel çiçek dikimi ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Yardımcı Mehmet Güner, “Park, bahçe ve refüjlere diktiğimiz çiçeklerle ilçemiz bir çiçek bahçesine döndü. İlçemizi örnek bir yaşam merkezi haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Polat’ın talimatıyla İlçedeki her metrekare boş alanı ağaç ve çiçeklerle donattıklarının altını çizen Güner, “Hemşerilerimize söz verdiğimiz gibi, yaşanabilir örnek bir ilçe oluşturmak için Sayın Başkanımızın destek ve talimatlarıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bağlamda yeni park alanları oluşturuyoruz. Mevcut parklarımızın bakım onarım ve peyzaj çalışmalarını eksiksiz yerine getirerek, estetik bir görünüm sağlıyoruz. Ağaçlandırma ve çiçek dikimine büyük önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her bölgede bu çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çaba ve gayretimiz ilçemizi daha yeşil bir görüntüye kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Güner, “Birbirinden güzel çiçek dikimi ve çimlendirme ile çehresini değiştirdiğimiz Yeşilyurt’u rengârenk çiçeklerle donatıyoruz. İlçemizi dört mevsim çiçeklerle süsleyerek şehre estetik bir görüntü sağlıyoruz. Şu anda bahar dönemi ekiplerimiz, parklar, cadde, sokak, okul ve cami bahçelerini nakış gibi işliyor. Menekşe, gül, lale soğanı ve çuha, ıhlamur, mevsimlik çiçek ve ağaçlarla süslediğimiz ilçemizi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

Bülten