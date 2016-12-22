Kavuk Camisinin Yapımı İptal

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AVM ile Büyükşehir Belediye binası arasında, miting alanı olarak kullanılan yere tüm karşı çıkmalara rağmen yapılması planlanan ve temel aşamasında olan Mehmet Kavuk Cami’inin yapımını iptal ettiklerini açıkladı.

İHA’ya konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çakır, 2012 yılında projelendirilen ve iş adamı Mehmet Kavuk’un yapımını üstlendiği caminin yapımının iptal edildiğini, yerine belediye binası yanındaki mevcut Sümer camisinin yıkılarak 5 bin kişilik modern ve klasik çizgilere sahip mimaride bir cami yapacaklarını ifade etti.

-“Mehmet Kavuk Cami’nin yapımını iptal ettik”

Malatya Büyükşehir Belediye binası yanındaki mevcut Sümer Cami’nin yıkılıp yerine yeni bir caminin yapılması için gerekli imar düzenlemesi kararının belediye meclisinden çıktığını ifade eden Belediye Başkanı Çakır, “Büyükşehir binamızın arkasında bulunan alana yapılması planlanan cami yapımı iptal edildi. Orası temel aşamasındaydı. Alınan kararla Mehmet Kavuk Cami’nin yapımını iptal ettik. Tabi bu bölgeye, ihtiyaçlara cevap verecek bir cami için çalışmalara başladık. Mevcut Sümer Cami’miz biraz küçük ve ihtiyaca cevap vermiyor. Sümer Cami’ini yıkarak yerine yeni bir cami yapacağız. Mevcut caminin yıkılıp yerine yeni bir cami yapılması için gerekli imar düzenlemesi kararı belediye meclisimizden çıktı” ifadelerini kullandı.

-“Camimiz modern ve klasik çizgilere sahip mimaride olacak”

Başkan Çakır, yeni yapılacak caminin modern ve klasik çizgilere sahip mimaride yapılacağını belirterek, “Yeni yapılacak camimizin projesi belli oldu. Camimiz modern ve klasik çizgilere sahip mimaride olacak. Kapasitesinin 5 bin olmasını planlıyoruz. Tabi orası yoğunluğu olan bir bölgemiz özelikle ramazan ayında ve Cuma günleri ihtiyaca cevap vermiyordu. Yeni yapacağımız cami inşallah ihtiyaca cevap verecek nitelikte olacak”diye konuştu.

Eleştiri ve tepkilere rağmen cami projesi başlatılmıştı

AVM’nin ortaklarından olan işadamı Mehmet Kavuk’un, halen miting alanı olarak kullanılan Büyükşehir Belediyesi ile AVM arasına, Çevreyolu’na cepheli olarak yaptırmayı planladığı caminin yapımına, miting alanının yok edildiği gerekçesi başta olmak üzere birçok nedenle itiraz ve tepkiler malatyahaber.com ve Yeni Malatya Gazetesi tarafından sık sık gündeme getirilmiş, ancak buna rağmen söz konusu alan cami yapımı için tahsis edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı dönemindeki Malatya ziyaretinde ilk projesini görüp beğenmediği cami için yeni proje yaptırılmış ve bu proje doğrultusunda, temeli atılmıştı.

Ailenin bazı fertlerinin adının FETÖ/PDY soruşturmasına karışması ve tutuklanmalarının ardından cami işinin çıkmaza gireceği değerlendirilirken, gelişmeler bu doğrultuda oldu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, projenin iptal edildiğini duyurdu.

Sümer Camii’nin yerine yapılacağı belirtilen yeni caminin de miting alanını daraltmaması, söz konusu yerin miting alanı olarak işlevini sürdürmesi ve başkaca bir yapılaşmaya izin verilmemesi, ayrıca Kavuk Camii için yapılan imar değişikliğinin de iptal edilmesi gerektiği belirtiliyor.

iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com