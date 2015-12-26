Kaya:”Malatya’dan Puanla Döneriz”…!
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un teknik direktörü Suat Kaya, Malatyaspor maçında da seriyi sürdüreceklerini söyledi.
Kaya, “Futbolcular artık havaya girdi. Lig sonuna kadar bu ünvanlarını korur, Malatya’dan da puanla döneriz” diye konuştu.
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