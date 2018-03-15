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Kaybedenler Kulübü Yolda

Kaybedenler Kulübü Yolda
  • 16.03.2018
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Kalabalık bir Kadıköy grubuyla Olimpos’ta eğlenceli bir tatil geçiren Kaan ve Mete, motorlarıyla birlikte İstanbul’a doğru yola çıkar. İki kişi olarak çıktıkları yolculukta beklenmedik iki misafir onlara eşlik eder. Türlü planlarla yaptıkları bu yolculuk onlara yolun, yolcuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi olmadığını gösterir.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği “Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener yer alıyor.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular:
Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Rıza Kocaoğlu
Tür: Komedi, Drama
Yapım Yılı: 2017 (105 dk)
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma
Yapımcı Firma: TMC Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe

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