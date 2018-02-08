Kayhan
Liseden mezun olmasının üzerinden 20 yıl geçen Kayhan (Şahan Gökbakar), yıllardır görüşmediği lise arkadaşlarıyla buluşmak üzere okulun pilav gününe gider. Ancak burada acı bir gerçekle karşılaşır. Lise yıllığında birçok arkadaşı, kendisiyle ilgili korkunç ifadeler kullanmıştır. Kayhan yıllar sonra bu sözlerin hesabını sormaya ant içer.
Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018
Yapımı : 2018 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Togan Gökbakar
Oyuncular : Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu
Senaryo : Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar
Yapımcı : –
sinemalar.com
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