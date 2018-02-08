Liseden mezun olmasının üzerinden 20 yıl geçen Kayhan (Şahan Gökbakar), yıllardır görüşmediği lise arkadaşlarıyla buluşmak üzere okulun pilav gününe gider. Ancak burada acı bir gerçekle karşılaşır. Lise yıllığında birçok arkadaşı, kendisiyle ilgili korkunç ifadeler kullanmıştır. Kayhan yıllar sonra bu sözlerin hesabını sormaya ant içer.

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2018

Yapımı : 2018 – Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Togan Gökbakar

Oyuncular : Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu

Senaryo : Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar

Yapımcı : –

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