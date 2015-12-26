Kayıp ABD’li Ateşe Ölü Bulundu

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği askeri ataşesi Yarbay Thomas Mooney’in (45) gizemli bir şekilde ortadan kaybolması sonrasındaki sır bir cinayete dönüştü. Durum basına sızdıktan bir gün sonra, yani dün köpeklerini gezdirmeye çıkan bir Rum tarafından cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre kurşun veya herhangi bir bıçak izine rastlanmadı. Lefka ile Orkoda köyleri arasında sarp bir arazide bulunan cesedin 200 metre yakınında Yarbay’ın otomobili de bulundu.

BAŞINDA DARP İZLERİ

ABD elçiliği yetkilileri hiçbir açıklama yapmazken, ölüm nedeni otopsiden sonra netleşecek. Ancak Mooney’in kayboluşu ve ölümü ardındaki sır giderek ilginç hal alıyor. Adı açıklanmayan görgü tanıklarına göre Mooney geçen cumartesi günü 40 ve 30 yaşlarında iki bayanla Maraş bölgesinde görülmüştü. Rum basınına göre ataşenin kaçırılıp öldürülmüş olma ihtimali var. Yüz ve vücudunda yüksekten düşmekten kaynaklanan izler olduğu yönündeki haberler de bu iddiayı güçlendiriyor.

İRAN VE EL KAİDE İDDİASI

Daha önce Irak ve Afganistan’da da görev yapan ataşenin, El Kaideli teröristler veya İran tarafından öldürülmüş olabileceği iddiaları da kulaktan kulağa dolaşıyor. Ataşenin kaçırıldığı, sonra da zehirlenip sarp yamaçtan atıldığı ihtimali değerlendiriliyor. Perşembe günü büyükelçiyle yemek yedikten sonra kayıplara karışan, cuma akşamı elçilik tarafından aranmaya başlanan Mooney’in Türk tarafına geçmiş olabileceği olasılığı üzerinde de durulmuştu. ABD elçiliği Güney Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenecek 4 Temmuz özgürlük günü resepsiyonunu iptal etti.