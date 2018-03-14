Kayıp Genç Her Yerde Aranıyor

Malatya’nın Darende ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 23 yaşındaki engelli Osman Kelleci her yerde aranıyor.

İlçeye bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesinde yaşayan engelli Osman Kelleci dün akşam saatlerinde bir anda ortadan kayboldu. Uzun süre çocuklarından haber alamayan aile kendi imkanları ile engelli çocuklarını aradı ancak bir sonuca varamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede alarma geçen jandarma ekipleri Tohma Çayı yanında gencin kıyafetlerini bulunca engelli gencin Tohma Çayına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı dalgıçlardan ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıçlarından yardım istedi.

Su altı dalgıçları suyun içinde arama çalışmalarına hız verirken kayıp gencin bulunması için Jandarma ekipleri de çevre mahallelerde arama çalışmaları yürütüyor.

(İha)