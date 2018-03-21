Kayıp Genci Bulmak İçin ‘Drone’ Kullanılıyor

Battalgazi Kaymakamlığı ve Battalgazi Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Burada yapılan konuşmalarda, şehitliğin ve gaziliğin önemine dikkat çekildi. Battalgazi Belediyesi...