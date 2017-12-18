Kayıp Müteahhitten Haber Yok

Malatya’da yaşadığı evden 4 ay önce habersiz bir şekilde ayrılan ve gittikten sonra ara ara ailesi ile telefonda görüşen 38 yaşındaki Murat Özbay’dan 1 aydır haber alınamıyor. Perişan aile, çocuklarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Müteahhit Murat Özbay, 4 ay önce Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde bulunan evlerinden ailesine haber vermeden ayrıldı. Yaklaşık 1 ay ailesi ile irtibatı koparan genç adam daha sonra ailesini telefonla arayarak iyi olduğunu ve kendisini merak etmemelerini söyledi. Bu süreden sonra çocukları ile birkaç kez daha telefonla görüşen aile son 1 aydır çocuklarından bir daha haber alamadı. Çocuklarının başına bir şey gelmesinden korkan acılı aile şimdi oğullarından gelecek sevinçli haberi bekliyor.

Oğlunun 4 ay önce evden ayrıldığını söyleyen anne Fatma Özbay, “Gittikten 1 ay sonra bizi aradı ondan sonra da ara ara görüşüyorduk. Görüşmemizde ‘İyiyim ben, beni merak etmeyin’ diyordu ama nerede olduğunu söylemiyordu. Ancak son bir aydır irtibatımız kesildi. Ne ben ona ulaşabiliyorum ne de o beni arıyor. Bir anda ortalıktan kayboldu” şeklinde konuştu.

Oğlunun gitmeden önce şüpheli davranışlar sergilemediğini belirten Özbay, “Ufak tefek borçları vardı. Ama evi terk edecek kadar büyük bir borcu yoktu. Mutlaka beni haberdar ederdi. Bana çok düşkündü, hiç habersiz koymazdı beni. Ben oğlumun gidişine hiç anlam veremedim. Gitmeden önce sadece biraz suskundu. Ben oldukça endişeliyim. Polise ve savcılığa gittik. Onlar da arıyorlar. Telefonundan en son Ankara’da sinyal alınmış ama sonra sinyal kesilmiş” ifadelerini kullandı.

Konuşurken gözyaşlarına engel olamayan üzüntülü anne, oğlunu görenlerin kendileriyle veya emniyet ile irtibata geçmelerini isteyerek, artık oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

iha