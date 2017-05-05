Kayıp Şahıs Malatya’da Bulundu

18 gün önce kaybolan şizofreni hastası 35 yaşındaki Murat Talay Malatya’da bulundu.

Elazığ’da 35 yaşındaki şizofreni hastası Murat Talay, 18 Nisan’da babası ile gittiği cami çıkışında kaybolmuştu. Namaz sonrası oğlunun kaybolduğunu fark eden 4 çocuk babası Ömer ve annesi Sahibe Talay, o günden beri her gün oğullarını arıyordu. Vatandaşların polise ihbarı üzerine 18 gündür kayıp olan Murat Talay, Malatya’da bulundu.

Oğlu Murat’ın 18 gündür kayıp olduğunu dile getiren anne Sahibe Talay, “Murat kaybolduktan sonra ne yatabiliyorduk ne de oturabiliyorduk. Yemek zamanında herkes sofradan gözleri dolu bir şekilde kaçıyordu. Murat olmadığı için çok tedirgindik. Çocuklarımız gece gündüz arabayla Murat’ı arıyordu. Murat bulunmadığı için tedirginlik içindeydik. İnsanlar bize ne deseler de biz hiç umudumuzu yitirmedik” diye dedi.

Murat’ın kaybolduğu gün hastanede olduğunu aktaran anne Talay, “Murat hastanede yanıma gelip benden 30 lira istemişti. Murat’ı kırmadım 30 lira verdim. Daha sonra Murat o gün çıkıp gitti. Murat gittikten sonra ağlamaktan gözlerimde yaşlar kurudu. Murat’ın fotoğrafı ve kimliği ile sokaklarda insanlara soruyordum. Hiç kimse izine rastlamadığını söyledi. Yapılan haber üzerine Murat’ı bulduk. Bugün beni arayıp Murat’ın bulunduğunu bildirdiler. Murat bulununca bütün dünya benim oldu” diye konuştu.

Oğlu Murat’la birlikte namaza gittiklerini söyleyen baba Ömer Talay, “Namaz sonrasında Murat yerinde yoktu. Robot gibi olmuştum. Murat’ı sokaklarda arıyordum ama bulamadım. Malatya’dan Murat’ın bulunduğu haberi geldi. O kadar sevindim ki dünya benim oldu. Bu olayı yaşayan bilir. Allah kimsenin huzurunu kaçırmasın, insanlar kaybolmasın” ifadelerini kullandı.

Elazığ, iha