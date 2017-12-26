Kayıp Yaşlı Kadının Cesedi Gölde Bulundu
Akçadağ ilçesinde gece ailesinin kendisinden haber alamadığı 93 yaşındaki kadının cesedi Sultansuyu Baraj Gölünde bulundu.
Akçadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Değirmenbaşı Sokakta oturan Emine Canpolat (93), 25 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde kaybolunca, ailesi tarafından aranmaya başlandı.
Kadının aranması devam ederken öğle sonrasında Sultansuyu Baraj Gölü yüzeyinde bir ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama ve kurtarma ekibi gönderildi.
Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucunda ceset kıyıya çıkartıldı.
Yapılan incelmemede cesedin Emine Canpolat’a ait olduğu belirlendi.
Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com