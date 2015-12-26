Kayısı “Çağla” Haliyle Kar Altında..
Malatya’nın Darende İlçesi’nde etkili olan kar yağışı, kayısı üreticilerinin endişelenmesine neden oldu.
Darende İlçesi Balaban kasabasında etkili olan kar yağışı nedeniyle kayısı ağaçları kar altında kaldı. Sabah uyandıklarında kayısı ağaçlarını karların altında gören üreticiler, kayısı ağaçlarının üzerindeki karları temizleyerek, ağaçları dondan korumaya çalıştı.
Yaşanan bahar havasından bir andan kış havası ile karşılaşan vatandaşlar, kayısılara don vuracağı endişesine kapıldı.
Bu arada Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan ve Arapgir’de de kayısı bahçeleri ve ağaçları “kar beyazı”na büründü..
FOTOĞRAF: İsmet UĞUR- DARENDE
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