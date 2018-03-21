Kayısı Fabrikasında Korkutan Yangın
Eskimalatya’da bulunan bir kayısı fabrikasının deposunda meydana genle gelen yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yangın, Eskimalatya’da Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde bulunan bir kayısı fabrikasında yaşandı. Fabrika alanı içerisinde depo olarak kullanılan binada çıkan yangın üzerine ihbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiy ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerini kısa sürede yangını kısa sürede kontrol altına alarak başka alana sıçramadan söndürdü.
Maddi hasar oluşan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
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