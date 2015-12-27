Kayısı Festivali Futbol Turnuvası

Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 3 – 7 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan 21. Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı ile Uluslararası Kültür Sanat ve Kayısı Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan 4. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası kuraları çekildi. Kültür A.Ş. toplantı salonunda yapılan kura çekimine, Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ve Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Memet Pala, Kayısıkent Muhtarları Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri katıldı.

Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Memet Pala, müsabakaların dostluk ve centilmenlik sınırı içinde geçmesini temenni ederek, mahalle muhtarlarından bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Yapılan kura çekimi sonrasında; Hoca Ahmet Yesevi – Uçbağlar Mahallesi, Melekbaba Mahallesi – Göztepe Mahallesi, Halfettin Mahallesi – Topsöğüt Turgut Özal Mahallesi, Orduzu Aslantepe Mahallesi – Turgut Özal Merkez Mahallesi, Şeyh Bayram Mahallesi – Yaygın Cumhuriyet Mahallesi takımları eşleşti.

24 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan turnuva Arena Halı Sahasında oynanacak.