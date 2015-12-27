‘Kayısı Güzeli’yle Evlendi Ancak…!

Star Gazetesi’nde Bünyamin Demirkan imzayı ile yayınlanan yazıda, Malatya Kayısı Güzeli ile evlenen Başçavuş İshak Yılmaz hakkında 28 Şubat sürecini konu eden bir yazı kaleme alındı.

Gazetede yayınlanan ve Malatya’nın da konu edildiği yazı şöyle;

28 Şubat sürecinde TSK’da yaşanan olaylar ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. Malatya Kayısı Güzeli ile evlenen Başçavuş İshak Yılmaz bakın nasıl fişlenmiş…



28 Şubat’ın temeli olan Bulut Projesi kapsamında yalan makinesinde irtica testinden geçirilen Astsubay Yılmaz, 28 Şubat’ta da “Malatya Kayısı Güzeli ile evlenerek kendini gizlemek istedi” diye TSK’dan atıldı.



28 Şubat’ta binlerce asker irticacı iddiasıyla takip altına alınırken yüzlercesi de ordudan atıldı. İrticacı olduğu iddiasıyla takibe alınan askerler hakkında tutulan istihbarat ve takip raporlarında ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtecek bilgiler çıkmaya devam ediyor. İşte onlardan birisi de Başçavuş İshak Yılmaz’ın yaşadıkları. İrticacı diye takip edilen Yılmaz’ın, Kayısı Güzeli seçilen hanımla evlenmesi raporlara ‘irticacılığını gizlemek için sinsice bir plan’ diye geçmiş.



Yalan makinesinde irtica testi



Astsubay Başçavuş İshak Yılmaz’ın ‘irticacı’ olduğu iddiasıyla takibi 28 Şubat’tan tam 10 yıl önce başladı. Başçavuş Yılmaz, 28 Şubat’taki Batı Çalışma Planı’nın temelini oluşturan “Bulut Projesi” kapsamında 14 Ekim 1987 tarihinde sorgulanmıştı. Ankara Etimesgut’ta 28 gün boyunca sorgulanan ve Polygraph (yalan makinesi) testine sokulan Yılmaz için hazırlanan kanaat raporunda ise “Uyumlu olduğu, vasat bir personel olduğu, sosyal etkinliklere katılmadığı, az konuştuğu” kaydedildi. Yılmaz, sorgusunun ardından görevde kaldı ancak sakıncalı sağ personel kategorisine alındı.



‘Evliliği sinsice bir planın parçası’



Başçavuş Yılmaz, 28 Şubat döneminde yine hedefe alındı. Bu sefer 2. Tak. Hv. Kv. Komutanlığı 3 Nisan 1998 yılında kanaat raporu hazırladı. Raporda TSK’da görev yapan bir astsubayın 10 yıldır takip altında olduğu bilgisi yer aldı. Raporda “Kendisini temize çıkarabilecek her türlü yönteme başvurduğu, 1991 yılında Malatya Kayısı Güzeli ile evlenmekle kendisi hakkında oluşan imajı değiştireceğini düşünerek sinsice ve profesyonelce durumunu gizlediği” belirtildi. Yılmaz tüm bu yaşadıklarının ardından ordudan ihraç edildi.

BÜNYAMİN DEMİRKAN-Star Gazetesi