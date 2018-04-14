“Bu da Kayısı İçin Bakanlığımızın Önemli Bir Hamlesi”

KURU KAYISIDA KÜKÜRT AŞIMI CEZASI İNDİ.. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kuru kayısıda kükürt oranının aşılması durumunda verilen cezanın ise 18 bin TL’den 3 bin TL’ye düşürüldüğünü de müjdeledi.

Bakan Fakıbaba, beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milletvekili Mustafa Şahin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Malatya programı kapsamında AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret etti. Fakıbaba’ya burada kuru kayısı ve el yapımı Malatya halısı hediye edildi.

Malatya’daki kayısı ihracatçısı ve kayısı tüccarlarının büyük sorun yaşamış olduğu ‘kuru kayısıdaki kükürt oranı’ ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Fakıbaba “Kayısı gerçekten problemli ve cezalar vardı. Bu konuda özellikle Sayın Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum Ve orada zorluklar vardı ve insanların ödeyemeyecekleri cezalar vardı. 200 bin TL’nin üzerinde bir işletmeye ceza geliyordu. Hep beraber oturduk, karar verdik. İzlenebilirliğini kaldırdık ve bu cezalar artık 18 bin TL değil, 3 bin TL ‘ye düşürülmüş oldu. Bu da kayısı için bakanlığımızın önemli bir hamlesiydi.” dedi.

-“ Türkiye müsaade etmedi ve oyun bozuldu”

Suriye’deki ABD, Fransa ve İngiltere tarafından sınırlı bombalama gelişmesine yönelik olarak değerlendirme yapan Bakan Fakıbaba, “Eskiden büyük güçler vesayet kullanıyorlardı. İşte kimdi, DEAŞ’tı, PKK idi, FETÖ idi, PYD’de idi, YPG’idi. Şimdi baktılarki bununla olmuyor. Buna kim müsaade etmiyor? Vallahi önce Allah, sonra Türkiye müsaade etmedi ve oyun bozuldu. Bu oyun buzulunca ne oldu? Bu sefer kendileri dediler ki ‘Bunu vesayetle, aracılarla yapamıyoruz. Biz o zaman kendimiz bu işin içerisine girmemiz lazım.’ Bence bu konu da Sayın Cumhurbaşkanımız bu bölgeyi çok iyi bilen, çok iyi tanıyan ve bu bölgenin önemli bir aktörü olarak bence devrede. İnşallah çok büyümeden bu olay yatıştırılır. Ama aradaki o piyonlar ortadan kalkacak gibi. Çünkü bu piyonlarla olacak gibi görünmüyor olay. Artık o büyük güçler malum devletler devreye girdiler, ya olacak, ya olacak. Bana göre, artık Suriye halkı bence İnşallah sonunda kendi kaderini kendisi çizecek. Ne Esad’i kalacak, ne felanı, ne filanı. İnşallah komşumuz Suriye’de birlik ve beraberlik sağlanacak. Esad’de gittikten sonra halk kendi kararı ile kendi demokratik çerçeveler içinde kendi ülkesine yön verecekler. Bizde, bize bir taş atana mutlaka gereken cevabı veririz, sınırlarımızı korumak bizim en tabii hakkımızdır. Sınırlarımızı tam güvenlik içerisine alıncaya kadar bizim Fırat Kalkanıydı, Zeytin Dalıydı, arkasından başkaları gelecektir. Çünkü dün Akçakale’deydim ben. Ben den hemen sonra ateş açılmış ve bizim Mehmetçiklerimiz cevap vermişler ve 3 teröristi etkisiz hale getirmişler. Yani biz dinlemeyiz, neresi olursa olsun, biz gireriz ve sınırlarımızı korumak bizim en tabii hakkımızdır. Kim olursa olsun, biz bu mücadeleyi vereceğiz.” diye konuştu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com