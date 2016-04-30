“Niye Kayısıda Olmasın?!”

Bakan Tüfenkci, Ürün İhtisas Borsası ile ilgili ciddi bir çalışma yaptıklarını ve son aşamaya geldiklerini de açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Tarlada siz domatesi 1 Liraya mal ediyorsanız veya satıyorsanız, markette tüketicimiz 5 liraya da yememeli. Bununla ilgili olarak gerekli fiyat arzındaki zincirlerin bir araya getirilerek burada neler yapılması gerektiği noktasında bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlüğü birlikte çalışıyorlar” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya programı kapsamında Ziraat Odaları Başkanları ve Malatya Tarım Platformu üyesi kuruluşların temsilcileri ile bir toplantı yaptı.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Bakan Tüfenkci ile birlikte Vali Süleyman Kamçı, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı’da katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Tüfenkci, üretimi yapılan ürünlerin mutlaka hedef Pazar şartlarına uygun olması gerektiğini söyleyerek, bununla ilgili olarak tarım Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yürüttüklerini anlatarak, “Eğer mandalinada üretiyorsanız, kayısıda üretiyorsanız, domateste üretiyorsanız, ürettiğiniz ürünlerin mutlaka hedef pazarlarınıza uygun olması lazım. O pazarların şartlarına uygun nitelikte üretim yapılması gerekir. Bunanla ilgili olarak gerek Tarım Bakanlığımız ile birlikte, gerekse de bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“TARLADA 1 LİRA OLAN ÜRÜN, MARKETTE 5 LİRAYA SATILAMAZ”

Tarladaki ürün fiyatı ile marketteki raf fiyatı arasında büyük bir makas farkı olduğunu belirterek, bunun engellenmesine yönelik olarak da bir çalışmanın yürütülmekte olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, “Türkiye’de en büyük sorunlardan birisi tarlada üretilen ürün ile market raflarında satılan ürün arasındaki fiyat aralığı çok fazla, makas çok fazla. Bununla ilgili arz zincirinde ve birçok bilinmeyen taraf var, bunların ortaya çıkması, kar marjlarının yeniden gözlemlenmesi ve gözetilmesi gerekir. Bununla ilgili olarak da Tarım Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Biz istiyoruzki, hem üreticimiz kazansın, hem tüketicimiz kazansın, hemde bunun ticaretini yapan esnafımız kazansın. Aradaki haksız rekabetleri ortadan kaldıralım. Eğer bir yerde kazanç varsa, bu üreticinin cebine de girebilsin. Ama tarlada siz domatesi 1 Liraya mal ediyorsanız veya satıyorsanız, markette tüketicimiz 5 liraya da yememeli. Bununla ilgili olarak gerekli fiyat arzındaki zincirlerin bir araya getirilerek burada neler yapılması gerektiği noktasında bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü ile Tarım Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlüğü birlikte çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“HAL YASASI YENİDEN DÜZENLENECEK”

Hal Yasası’nın değiştirilmesine yönelik olarak da bir çalışmanın yapılmakta olduğunu açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Hal Yasası’nı yeniden düzenliyoruz. Orada yeni çıkmasına rağmen özellikle ürünlerin tescili bakımından belli bir görev ifa etmesine rağmen, esas itibariyle ürünün ucuz olarak tüketiciye erişmesi noktasında Hal Yasası’nın yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bunuda çalışıyoruz” dedi.

“ÜRÜN İHTİSAS BORSASI ÇALIŞMALARI SON AŞAMAYA GELDİ”

Ürün İhtisas Borsası ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Sayın Başbakanımızın Konya’da açıkladığı Ürün İhtisas Borsası’nı İnşallah kısa sürede kamuoyunun görüşüne de açacağız. Bu özellikle tarım ürünlerinin ticarileşmesi noktasında ve geniş pazarlara ulaşması noktasında önemli bir enstrüman ve bunun dünyada çok başarılı uygulamaları var. Bizimde Türkiye olarak biran evvel bunu uygulamaya geçirmemiz lazım. Bakanlığımız ciddi anlamda bu konunun üzerinde çalışıyor. Çalışmalar bitmiş ve son aşamaya gelmiş durumda. Özellikle yetkili laboratuarlar tarafından sınırlandırılmış ürünleri uygun şartlarda lisanslı Depolarda depolanarak bunun karşılığında verilen senetlerin elektronik ortamda alınıp satılması, yatırım amaçlı hizmet vermesi, bankalarda bu senetlerin teminat olarak kullanılması, ayrıca bu senetlerin ihtiyacı olduğu zaman çiftçinin belli miktarlar da tıpkı çek gibi götürüp alışveriş yapabilmesi, gübre alabilmesi veya tarım makinelerinde harcayabilmesine yol açan bir sistem. En son nihai tüketicide o senet kimin elinde ise gidip ihtiyacı olduğunda ürünü lisanslı depodan çekebilmesi esasına dayanıyor. Tabi ürün senetleri Borsa İstanbul’da, dünyanın çeşitli borsalarında da işlem görebilen senetler sınıfında olacak. Borsa’da da alınıp, satılabilir konumda olacak” şeklinde bilgi verdi.

“MALATYA’DA KAYISI İHTİSAS BORSASI KURULACAK”

Bakan Tüfenkci, Malatya’da da kayısı için İhtisas Borsası kurmak için çalışmaların sürmekte olduğunu kaydederek, “Malatya’da kayısının Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsasında işlem görmesini istiyoruz. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biz bunu Malatya’da da hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü pamukta var, zeytinde var, incirde var ve fındıkta var, niye kayısı da olmasın” dedi.

Bakan Tüfenkci, açılış konuşmasının ardından Ziraat Odası başkanları ve Malatya Tarım Platformu üyesi kurum temsilcileri ile basına kapalı toplantı yaptı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com