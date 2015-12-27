Kayısı İkramı da Yapacaklar

Malatya Bingöllüler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Bingöl’de ilk kez kutlanılacak olan; “12.12.2012 Dünya Bingöllüler Günü” etkinliklerine katılacak.

Kısa adı “BİN-YAD” olan Malatya Bingöllüler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Sait Güneş, yaptığı yazılı bir açıklamada; bu yıl Bingöl’de ilki gerçekleştirilecek olan “12.12.2012 Dünya Bingöllüler Günü” kutlamalarının, Bingöl’ün tanıtımı için çok önem taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Malumunuz olduğu üzere ilimiz Bingöl’ün plakası ’12’dir. 12 Aralık 2012 tarihinin içinde tam 3 adet 12 vardır. Yani 12 Aralık 2012 tarihinin içinde tam 3 kez Bingöl plakası geçmektedir. Bu nedenle biz Bingöllüler, akıllarda daha kalıcı olması nedeniyle, ‘12.12.2012’ tarihini ‘12.12.2012 Dünya Bingöllüler Günü’ olarak ilan etmiş olup bu tarihte Bingöl’de, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın da katılımlarıyla yapılacak ‘Bingöl’ü Tanıtım Günü’nün daha güzel geçeceğine inanıyorum. 12.12.2012 Dünya Bingöllüler Günü’nde, BİN-YAD olarak Malatya’nın ismiyle müsemma olan kayısı ikram edeceğiz. O gün programda paketlenmiş 5 bin adet kayısı dağıtmayı düşünüyoruz. Ayrıca programa katılacak bazı katılımcılara hediye takdimimiz olacaktır. Yapılacak olan program tüm Bingöllü hemşehrilerimizin beklediğinden daha güzel gerçekleştirilecektir.”