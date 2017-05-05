“Kayısı Lisanslı Depoculukla Değerini Bulacak”

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından lisanslı depo kurulması için proje hazırlandı.

Kalkınma Bakanlığının onayına sunulan proje hayata geçirildiğinde, kayısının gerçek değerini bulması, fiyatta oluşabilecek spekülasyonların önüne geçilmesi sağlanacak.

Lisanslı depo sayesinde ilerleyen dönemlerde de üretici, depoya koyacağı ürün karşılığında alacağı senetle, istediği banka ya da kooperatiften borçlanma imkanına kavuşacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve bizim öncülüğümüzde Malatya’da lisanslı depo kurulumuyla ilgili son aşamaya geldik.” dedi.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında hazırlanan projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmesini beklediklerini anlatan Özbey, “Bunu gerçekleştirirsek, ilimizin üretimine, üreticisine, tüccarına ve ithalatçılarına bir noktada yardımcı olmuş olacağız.” ifadesini kullandı.

Kayısı rekoltesinin yüksek olduğu dönemlerde lisanslı deponun öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirten Özbey, bu depoların ürünün bir miktarının muhafaza edilmesine imkan verdiğine, bunun da üreticinin elini rahatlattığına işaret etti. Özbey, “En azından elinizdeki malı kontrol altına almış olursunuz ki bu da satacağınız rakamları meydana getirir. Örneğin 100 bin ton rekolte yakaladığınız bir yılda 20-30 bin ton depolarsanız 70 bin tonu daha rahat ve istediğiniz fiyata satma fırsatına sahip olursunuz.” diye konuştu.

– Hijyenik koşullarda saklanacak, kalitesi değişmeyecek

Özbey, lisanslı depolarda ürün hijyenik şartlarda saklanacağı için niteliğinin değişmeyeceğini, bu durumun hem üretici hem de tüketici için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Üreticinin kayısısını depoya koyduğu zaman maddi kayıp yaşamayacağını vurgulayan Özbey, “Önümüzdeki dönemlerde ürün senedi marifetiyle üreticimiz getirip oraya koyduğu malının karşılığında bir senet alacak. Bu senetle istediği bankadan, tüccardan, kooperatiften borçlanabilecek.” dedi.

– Fiyatlar ne aşağı ne yukarı çekilebilecek

Lisanslı depo ile asıl gayelerinin ürün fiyatıyla oynanmasının önüne geçmek olduğunu anlatan Özbey, “Ortada bir fiyatta buluşursak hem üreticiyi hem tüketiciyi memnun etmiş oluruz. Üretmemiz önemli değil önemli olan pazarlamak, tüketmek. Eğer pazarlamada sorun yaşarsanız istediğiniz kadar üretin… Üretimle tüketimin buluşacağı bir fiyat oluşumuna lisanlı deponun mutlak suretle katkısı olacaktır.” ifadesini kullandı.

AA