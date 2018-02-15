“Kayısı Üreticisi İhya Olurdu Ama..”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, örgüt ziyaretlerine Arguvan’da devam etti. Beraberinde il yöneticileri ile birlikte Arguvan İlçe Örgütünü ziyaret eden Kiraz, Arguvan merkezinde kurulan semt pazarı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe ve il kongrelerinin ardından CHP Malatya İl Örgütü çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Akçadağ, Doğanşehir ve Hekimhan İlçelerini ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve İl Yöneticileri Arguvan İlçesini ziyaret ederek, ilçe örgütü ve Arguvanlılar ile bir araya geldi.

KÖYLÜYLE DALGA GEÇİYORLAR

İlçe örgütü ziyaretinde konuşan İl Başkanı Kiraz, 15 yıllık AKP Hükümetleri ile birlikte sadece tarım ile uğraşan üreticilerin değil, hayvancılığın da bitme noktasına geldiğini öne sürdü. Kiraz, hayvancılık yapan üreticilerin meraların kiraya verilmesi nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını, dünyanın bir ucundan canlı hayvan, Sırbistan’dan karkas et getirilmeye başlandığını ifade etti.

“Bakan da çıkmış hayvancılığı teşvik etmek için yeni projeler ortaya koyuyor” diyen CHP İl Başkanı Kiraz, “Geçmişten tecrübemiz var. Hiçbir küçük çiftçi bu teşviklerden faydalanamadı. Hayvancılık yapmayan, köyde yaşamayan asıl meslekleri hayvancılık olamayan insanlar teşvikten faydalandırıldı. Çünkü çiftçilerin o şartları yerine getirmesinin imkanı yok. Göreceksiniz bu son açıkladıkları teşvikten de küçük üretici, köylü faydalanamayacak. Bu köylü ile dalga geçmekten başka bir şey değil. 300 koyun değerinde bankaya teminat veya tapu verilmesi lazım. Zaten köylünün bu kadar mal varlığı olsa köyünü terk etmezdi, hayvancılığına da devam ederdi. Bundan da hiçbir köylü faydalanamayacak.” dedi.

KAYISI ÜRETİCİSİ İHYA OLURDU AMA

Arguvan’da arpa, buğday, mercimek, nohut ekimi gerçekleştirildiğini ancak, diğer üreticiler gibi Arguvanlı üreticilerin de sorunlarla boğuştuğunu kaydeden Kiraz, ; “Yerli ve milliyiz diyorlar. Mercimeği, fasulyeyi, pirinci, samanı bile ithal ediyoruz. Önceden tamamı yerli ürünlerle yerli malı haftaları kutlanıyordu, şimdi ise yerli malı haftasında çocuklarımız hiçbir yerli ürün götüremiyor. Çiftçisi köylüsü üretimi biten bir ülkede gelişme beklenmez ülke iflas noktasına gelmiştir. Yazın kayısı ağaçlarının kesildiğini gördük. Bu yaz çok daha fazla kesileceği aşikâr. Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatyalı ama Malatya üreticisi en kötü dönemini yaşıyor. Kayısı dünyaya satılabilse, projeler ortaya konulsa şimdi kayısı üreticisi ihya olurdu. Kayısı üreticisi yoksulluğa teslim olmuş durumda.” ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahaber.com