Kayısı ve Malatyaspor..

Malatyaspor Başkanı Hikmet Tanrıverdi, bu yıl on üçüncüsü kutlanacak fuar ve festivale ilişkin bir mesaj yayınladı.Malatyaspor Başkanı Tanrıverdi, fuar ve festival nedeniyle yayınladığı mesajda, kayısının sağlayacağı ekonomik girdinin güçlü bir Malatyaspor için de önemli olduğunu söyledi.

Tanrıverdi’nin mesajı şöyle:

13üncüsü kutladığımız Malatya Fuarı ve Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivalinin tüm Malatyalılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünyanın en lezzetli kayısılarını yetiştiren Malatyamızı, bu muhteşem meyvesinin yanı sıra kültürü, sanatı, tarihi ve folkloruyla tanıtacak organizasyonun düzenlenmesinde emekleri bulunan kişi ve kuruluşları yürekten kutluyorum.

Şehrimiz ekonomisine hayat veren kayısının hak ettiği değeri kazanmasını, üreticimizin alın terinin karşılığını almasını ve ülkemize giren döviz miktarının artmasını hepimiz istiyoruz. Üreticilerimizin kayısıdan hak ettiği oranda bir gelir elde etmesi kendilerine ve ailelerine daha mutlu bir yaşam, daha güvenli bir gelecek sağlayacaktır. İnsanlarımızın huzuru ve refahı güçlü ve büyük bir Malatya, güçlü bir Malatyaspor demektir.

Malatyasporun başarılı olması ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesi gayesiyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ancak, bu çabalar saygıdeğer Malatyalıların desteğiyle anlam kazanabilir. 2005-2006 yılında Malatyalılara güçlü bir Malatyaspor izletebilmek için kolları sıvadık ve kadromuza güç katacağını düşündüğümüz oyuncuları transfer ettik. Önümüzdeki sezon Malatya adını, en az kayısı kadar yükseklere taşıyacak, bir Malatyasporu hemşerilerimize izletmek istiyoruz.

Güçlü bir Malatyaspor kurmada ve yaşatmada başta Sayın valimiz Osman Derya Kadıoğlu ile belediye başkanımız Sayın Cemal Akını hep yanımızda gördük. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar, destek sağladılar. Kendilerine minnet duyuyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Malatyasporu Malatyaspor yapanları, siz gerçek Malatyalılar ve taraftarlar olduğunun bilincindeyiz. Taraftarlarımız olmadan, tribünlerimiz dolup Sarı-Kırmızılı bayraklarla donatılmadan, İnönü Stadı bir şenlik alanına çevrilmeden Malatyasporun maç kazanmasının, başarılar elde etmesinin hiçbir anlamı olmayacaktır. Sizleri tribünde görmek, tribünleri dolu görmek istiyoruz.

Güçlü bir Malatya, güçlü bir Malatyaspor için birlik ve beraberliğimizi sürdürelim, yılmadan, inançla birbirimize destek olmaya, dayanışmaya devam edelim.”