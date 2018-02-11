Kayısı Verdi Yatırıma Çağırdı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çin’de Huawei’in Ar-Ge merkezini ziyaret ettiği esnada teknoloji devine Türkiye’deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaptı.
Bakan Tüfenkci, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin’in başkenti Pekin’de teknoloji firması Huawei’in Ar-Ge merkezini ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, Malatya kayısı ürünlerinden oluşan bir kokteyl verdiği Huawei yetkililerinden firmanın Türkiye’deki ve dünyadaki yatırım ve operasyonlarına ilişkin bilgi alırken, Huawei’in Ar-Ge çalışmalarını inceledi. Huawei’nin iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yaptığı etkin katkılardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, Çinli teknoloji devi Huawei’e Türkiye’deki yatırımlarını güçlendirme çağrısı yaptı.
Bakan Tüfenkci, Huawei ziyaretinin öncesinde Pekin’in Badaling kesimindeki Çin Seddi ve Tiananmen Meydanı’nda bulunan tarihi Yasak Saray’ı ziyaret etti.
Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğini de ziyaret eden Tüfenkci, burada anı defterini imzaladı.
Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı’na katılmak üzere Pekin’e gelen Tüfenkci, bu konferans bünyesinde dün bir konuşma yapmış ve Çin Genel Gümrük İdaresi Bakanı Yü Guangcou ile bir araya gelerek ekonomik işbirliği fırsatları ve ikili ticaret konularını görüşmüştü.
iha
Bizler Kayısı üreticisi olarak bittik tükendik takatimiz kalmadı borç tefeci batağına saplandık evini motorunu satmış ,birçoğu bahçesini kesmiş durumda 2 Milliyon’dan fazla kayısı ağacı komşu illere odun olarak kamyon kamyon gitti kimi bahçesini üç kuruşa sattıp okullardaki şirketlerde temizlik elemanı oldu, bir kısmı çay ocaklarında kıraathanelerde çaycı, bir kısmı iddaa bayileri At yarışalarını umut edinmiş kapılarından ayrılmıyor, diğerleri gariban istismarcılarının elinden üç kuruşa çalışıyor bu kirli çarkın tek kazananı kayısı Tüccarı % 400 ile kayısı perakendecisi üreticiyi Allah Rahmet etsin, Bakanımızdan beklentimiz biz gerçek üreticileri toplayıp sorunlarımızı en üst düzeyde dile getirip bir kayısı araştırma komisyonu kurdurtmasıdır.
Kayısıya hiç faydanız olmadı biliyorsunuz değil mi
Nasıl yatırım yapsınlar?! Önce şehrin aydın ve çağdaş olması gerekiyor. Ayrıca kentin kültürel va sanatsal etkinliğinin de olması gerekiyor. Adamlar sokak müziği yaptı, bizimkiler yabani gibi davranıp, adamları kovaladı.
Ne alaaaaka…
Ne alak diye birşey yok. Yabancı yatırımcılar sadece arsa ve ulaşıma değil, o kentin sosyo kültürel yapısına da bakıyor.
sayın bakanım yurt dışında daha çok iş adamı getir gelecek nesiller sizden daha çok bahseder saygılar
Malatyalı işadamlar yatırım yaptı da sıra yabancılara geldi!